Marta Herrera tras su fallida designación como fiscal nacional: “He tenido que pagar un costo por el rol que me ha tocado jugar en ciertas investigaciones”

Marta Herrera se refirió al rechazo que tuvo su nominación para el cargo de fiscal nacional en el Senado.

En entrevista con CNN, la persecutora aseveró que su rol en investigaciones como la de gastos reservados de Carabineros, que involucraron a la ex subsecretaria Javiera Blanco, le pasaron la cuenta para convertirse en fiscal nacional.

“Fue algo que incidió en esta votación, lo digo responsablemente. Yo siempre pensé efectivamente que había que seguir la misma regla para los que estaban imputados en ese caso, que era de gastos reservados de Carabineros, y mi línea, como en general ha sido respecto de todos los casos que he trabajado, fue totalmente persecutora y yo insistí porque la ex subsecretaria (Blanco) fuera formalizada”, dijo Herrera

Asimismo, aseveró que “yo no tengo confianza en que los argumentos que se hayan vertido, sean los que corresponde. Tuve que pagar un costo” por su trabajo en la unidad anticorrupción.

“Algunos senadores a mí me dijeron… recuerdo particularmente al senador (UDI Iván) Moreira me dice ‘la verdad es que usted presentó un proyecto, pero usted no nos genera confianza’, entonces yo también digo ‘no genera confianza de que yo pueda hacer las cosas que yo proponía’. Bueno, yo responsablemente, tampoco tengo confianza en que los argumentos que se hayan vertido efectivamente sean los que corresponden. Acá he tenido que pagar un costo por el rol que me ha tocado jugar en ciertas investigaciones. Yo creo que es así y también lo digo con mucho respeto porque con mucho respeto también, escuché las cosas que se dijeron de mí, por lo tanto, creo que también puedo decir lo que pienso”, afirmó.

Consultada respecto si el senador Pedro Araya (indep.-PPD) debió inhabilitarse de la votación por ser pareja de Javiera Blanco, Herrera estimó que “yo no puedo pronunciarme respecto de estos procedimientos, además que son más bien del Senado, pero sí me parece que para mí es importante decir las cosas directamente. Entonces, por eso que yo no me voy a involucrar en una relación ni me voy a referir a relaciones personales, a diferencia de lo que sí hizo el senador Araya cuando ayer me pregunta directamente de por qué hay una funcionaria de la Fiscalía (una periodista que la acompañó al trámite, quien trabaja para el Ministerio Público) qué estaba con feriado legal… qué tiene que ver esa pregunta”.

“Yo creo que sí”, dijo Herrera sobre si considera que la persecución penal a Blanco influyó en el voto de Araya.

La comida de Ángel Valencia con personeros de la UDI

En la entrevista, Herrera afirmó que uno de los integrantes de la quina para fiscal nacional, Ángel Valencia, se habría reunido con personas ligada a la UDI.

“Supe que de una comida que había existido, yo no estuve tampoco, pero entiendo que hubo una comida con el candidato Valencia, con gente ligada a la UDI”, dijo la abogada.

“Tengo entendido que se trató de gente de la UDI. No sé detalles, solo escuché”, agregó. Dicha reunión se habría efectuado, según Herrera, el día de su nominación. “Participó Andrés Chadwick, ex ministro del Interior, el señor Valencia y no sé de otras personas”.

Ante esto, Valencia señaló que el tenor de la comida que tuvo lugar el 14 de diciembre, señalando que tenía un carácter de celebración por los seis años de la carrera de Derecho en la Universidad San Sebastián, donde trabaja como docente.

“Fui invitado en mi calidad de profesor de planta, en las cátedras de Derecho Penal e Inteligencia Artificial”, sostuvo Valencia a CNN, indicando que la comida se realizó en la casa del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esa casa de estudios, quien es Andrés Chadwick, ex ministro del Interior de Sebastián Piñera.

“En la cena no estuvo presente ningún senador, de ningún partido político, solo profesores”, concluyó Valencia.