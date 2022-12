Celulares y tablets: Las cosas que todavía no devuelven los ex convencionales

Tras meses desde su disolución, la Convención Constitucional enfrente una nueva polémica, y es que algunos artículos usados por los constituyentes durante el proceso, que debían ser donados tras finalizar el trabajo del órgano figuran como “no devuelto” o “no informado” en los registros.

Tal como revela la nota de La Tercera, el 23 de junio de 2021 la mesa directiva, encabezada en ese momento por María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes), envió un oficio en que se detalla que se eligió a una organización destinataria de los “bienes de activo físico que por su naturaleza sean perdurables” y que no ingresaron “al patrimonio definitivo de las y los convencionales” que fueron utilizados a lo largo de los meses de funcionamiento de la Convención.

La organización escogida para recibir estas donaciones fue Chilecenter. Esta fundación depende de la dirección sociocultural de la Presidencia de la República (liderada por Irina Karamanos), y que está dedicada a fomentar la educación y el uso social de las tecnologías. Había que donar los elementos que esta ONG recibe bajo el concepto de “sin costo asociado”.

Mientras que, en el caso de los bienes que conllevan costo asociado, “se sugiere que cada convencional los done a una institución pública de educación situada en alguna comuna de su distrito, y que luego emita una declaración jurada que hará llegar a la Secretaría Administrativa durante julio de 2022″.

¿Dónde están esos artículos?

En total, son 12 los ítems que no han sido devueltos. Lo que tienen en común quienes no han entregado o informado sobre el paradero de estos artículos es que todos provienen de colectivos independientes, como los derivados de la Lista del Pueblo, Movimientos Sociales Constituyentes e Independientes No Neutrales.

Bastián Labbé, del colectivo Movimientos Sociales Constituyentes, no ha informado sobre una impresora ($ 299.990 pesos) y una funda térmica ($ 20.190). Al ser consultado sobre esto, no hubo respuesta de su parte.

Por su parte, Elisa Giustinianovich, de Movimientos Sociales, figura con un celular Samsung A525 ($ 289.990) como no devuelto o no informado. Según ella, el equipo fue enviado por encomienda desde Punta Arenas en octubre y dice que va a “resolverlo” cuando llegue a Santiago, el 29 de este mes.

Elsa Labraña, de la Coordinadora Plurinacional no ha de vuelto un “kit multimedia interfaz de audio”.

Además, la ex convencional tampoco devolvió ni entregó un tablet Lenovo (avaluado en 219.990 pesos). Ante este último elemento, Labraña explicó que se lo robaron a un asesor y que hizo la denuncia en una comisaría de Providencia. Sin embargo, esto no está formalizado, ya que afirmó que “no he tenido tiempo para ir a buscar la denuncia, llevarla y hacer toda esa burocracia”.

Cristóbal Andrade, de la Lista del Pueblo, no ha entregado ni informado sobre el paradero de cuatro toldos plegables ($ 94.981) y un aplique solar ($ 28.481).

César Uribe, uno de los integrantes del colectivo Pueblo Constituyente, no ha entregado dos pendones ($ 41.650 y $ 45.000) y un atril para pendón ($ 15.000). Según él, no recuerda si se le solicitó la devolución de estos elementos, aunque afirmó que tiene que “revisar los correos”.

También se menciona que Marco Arellano -quien fue parte de la Coordinadora Plurinacional– no ha devuelto un micrófono para iPhone ($ 31.900). Al respecto, él sostuvo que “me comunicaré con Segpres, ya que recuerdo haber hecho devolución de los siete elementos que compré con gastos operacionales.

En el documento se confirma que los otros seis elementos utilizados por Arellano fueron reembolsados o donados a Chilenter.