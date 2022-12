Todo mal para el exluchador Andrew Tate: Fue derrotado por Greta Thunberg y luego arrestado

El exluchador de kick boxing y ahora influencer, Andrew Tate, está viviendo los que quizás son algunos de los peores días de su vida hasta ahora, debido a una serie de acontecimientos que llevaron a que fuera detenido por la policía.

Tate recientemente protagonizó una “pelea” con Greta Thunberg a través de Twitter, en la cual el exluchador intentó provocar a la activista medioambiental al sacarle en cara sus “33 autos” y todas las emisiones de CO2 que liberan, a lo que agregó “envíame una dirección de e-mail para hablarte más sobre mis autos y su gran cantidad de emisiones”.

Ante esto, Thunberg respondió con ironía: “Sí, por favor, ilumíname. Escríbeme a smalldickenergy@getalife.com, lo que traducido sería como energíadepenepequeño@consígueteunavida.com”.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg

Si bien desde todas partes celebraron la respuesta de Thunberg por el “fatality” que le dio a Tate, para él no quedó ahí y publicó un video dando más razones y explicándose.

Lo que no vio venir fue que gracias a ese video fue encontrado y arrestado por la policía. Aquí aparece Tate con unas cajas de pizza -las que solo venden en Rumanía- por lo cual las autoridades tuvieron la confirmación de que él se encontraba dentro del país.

Posteriormente Andrew Tate y su hermano Tristan fueron arrestados por una investigación en su contra por “trata de personas y violación”, de hecho se les vincula con la desaparición de dos niñas y de secuestro.

“Esto es lo que pasa cuando no reciclas tu cajas de pizza”, escribió en Twitter.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 30, 2022