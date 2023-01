Corte Suprema responde a dichos de Gabriel Boric por ex frentista Mateluna: “Ni el Presidente puede ejercer funciones judiciales”

La Corte Suprema cuestionó a los dichos del presidente Gabriel Boric respecto al indulto del ex frentista Jorge Mateluna, asegurando que su decisión se debe a que, durante el juicio, “hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”.

“Atendidas las expresiones efectuadas por el Presidente de la República en que cuestiona los fundamentos y la regularidad de un proceso judicial afinado (caso Mateluna), la Corte Suprema se ve en la necesidad de recordar lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Constitución Política de la República”, indicó el organismo a través de un comunicado de prensa.

Además, señaló que “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”.

“Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”, añadió la Corte Suprema.

Desde el Congreso Nacional en Valparaíso, la bancada de senadores de la UDI anunció la presentación de una reforma constitucional que tiene por objetivo derogar la facultad presidencial de otorgar indultos, prerrogativa que es de uso exclusivo del jefe de Estado.

“Lo que hemos vivido la semana pasada es una demostración clara de que no se utiliza bien esa facultad. Es una facultad que tiene su origen en gobiernos absolutistas, es algo muy antiguo y si no se había derogado es porque se pensaba que la autoridad podía utilizarlo prudentemente, con fines humanitarios, con enfermos terminales o con escasa posibilidad de sobrevivencia”, criticó la senadora Luz Ebensperger.

La justificación del presidente Boric

“Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge (Mateluna), por eso hemos llevado adelante este indulto”, fue la respuesta tajante que dio el Presidente Gabriel Boric al ser consultado por las razones para darle el beneficio carcelario al exfrentista, quien cumplía una condena de 16 años por el robo a una sucursal bancaria en 2013.

Mateluna, junto a otros doce condenados por delitos del estallido social, fueron indultados el viernes pasado, en una decisión que fue cuestionada por la oposición, al punto que parlamentarios de la UDI, RN y Evópoli decidieron restarse de la mesa de seguridad, donde se buscaba un acuerdo transversal de reformas para combatir la delincuencia.

“Ustedes pueden revisar todos los detalles y los razonamientos respecto de los indultos que hemos otorgado. Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión, como decía el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso y, por lo tanto, invito a todos quienes quieran a revisar los antecedentes que hay respecto de esto”, dijo.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió los dichos del jefe de Estado. “o es válido es castigar a la gente, a los ciudadanos, por un desacuerdo que hay con una postura presidencial”, aseguró en conversación con Cooperativa.

“Yo sinceramente espero que esta sea una reacción de un primer momento, pero que con el pasar de los días vayan decantando y podamos retomar el trabajo”, dijo, junto con recalcar que “nunca las decisiones de los Presidentes en materia de indulto han sido consideradas políticas de seguridad, tienen que ver con la atribución personal”.

“O sea, el indulto qué significa en términos prácticos. Son personas que están condenadas y que producto de esta decisión presidencial mantienen su condena y los antecedentes penales que dieron lugar a esa condena. El juicio por el cual se les condenó mantiene su vigencia”, advirtió.

En esa línea, remarcó que “el Presidente o la Presidenta de la República, en uso de una facultad extraordinaria, les concede la posibilidad de no continuar cumpliendo la pena privado de libertad. Todos ellos han cumplido penas en la cárcel, no estamos hablando de personas que no van a recibir una sanción”.

La ministra dijo esperar que en la oposición impere “la sensatez” para retomar las conversaciones.

“La oposición puede presentar muchas agendas, pero hoy día ellos son oposición. En muchas materias no tienen atribuciones. En muchas materias, las que son propiamente políticas públicas, ellos no están en el Gobierno y no pueden desarrollar, por ejemplo, la ampliación de la cobertura de un programa, aunque lo proponga. Entonces, no es irrelevante que haya acuerdo para avanzar”, indicó Tohá.

“Espero y apuesto que va a imponerse ese compromiso de responder a los ciudadanos por sobre lo que históricamente se ha impuesto en seguridad, que ha sido levantar la bandera, señalar con el dedo al del frente, armar un barrial de peleas y, como resultado, avanzar poco”, añadió.