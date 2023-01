Jacinda Ardern renuncia a seguir siendo la primera ministra de Nueva Zelanda: “Para mí, es el momento”

En una conferencia de prensa en la que Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, dio a conocer que renunciará a su cargo a contar del 7 de febrero de este año, convocando a elecciones para octubre.

“Soy humano. Los políticos son humanos. Damos todo lo que podemos durante el tiempo que podemos, y luego es el momento. Y para mí, es el momento”, aseguró Ardern con la voz entrecortada mientras intentaba controlar las lágrimas.

Y agregó: “No me voy porque crea que no podemos ganar las próximas elecciones, sino porque creo que podemos y lo haremos”, añadiendo “me voy, porque con un papel tan privilegiado viene la responsabilidad. La responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para liderar y también cuándo no lo eres. Sé lo que requiere este trabajo. Y sé que ya no tengo suficiente en el tanque para hacerle justicia. Es así de simple”.

Ardern asumió el cargo en 2017, con 37 años, siendo la gobernante más joven en asumir. En marzo de 2019 le tocó la masacre de Christchurch y logró en un mes que se aprobara un proyecto que endurecía las medidas para la venta de armas e incluso, se llegó a prohibir la venta de armas similares a la que se utilizaron en el ataque.

Y ganó la relección en 2020, año en que debió afrontar la pandemia del Covid-19, siendo uno de los países que mejor la manejó. Entre las medidas que tomó estuvo el cerrar el país completamente por un periodo y el bajar en un 20% su sueldo y el de sus ministros durante seis meses, para dar mayores ayudas.

La premier también aseguró que no tiene planes a corto plazo, pero que sí “todo lo que sé es que haga lo que haga, trataré de encontrar formas de seguir trabajando para Nueva Zelanda y que estoy deseando pasar tiempo con mi familia de nuevo, podría decirse que son los que más se han sacrificado de todos nosotros”.

En su discurso, Ardern también se refirió a lo que ha sido su mandato comentando “estos han sido los cinco años y medio más gratificantes de mi vida”, para agregar: “Estoy increíblemente orgullosa de lo que hemos logrado en los últimos cinco años a pesar de los muchos desafíos que se nos presentan. Hemos dado la vuelta a las estadísticas de pobreza infantil y hemos logrado los aumentos más significativos en apoyo social y existencias de viviendas públicas que se hayan visto en muchas décadas”.

También expresó que esperaba ser recordada “como alguien que siempre trató de ser amable”.