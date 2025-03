Miguel Crispi renuncia como Jefe de Asesores de la Presidencia

Durante esta jornada se dio a conocer que el Presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia del Jefe de Asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, agradeciéndole por su labor y compromiso.

El sociólogo, se ha visto envuelto en múltiples polémicas en los últimos años. Algunas de estas son: El Caso Convenios en el cual fue representado por el abogado Luis Hermosilla, el Caso Monsalve en el que se limitó a responder preguntas en la Cámara de Diputados, una reunión que sostuvo el 14 de junio con la ahora desaforada diputada Catalina Pérez, entre otras.

Reemplazo

En su reemplazo, quien asume el cargo es Felipe Melo Rivara, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y MSc in Public Management and Governance en The London School of Economics and Political Science. Hasta marzo de 2025 ocupó el cargo de director del Servicio Civil.