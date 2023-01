El concierto privado que Sting realizó a grandes ejecutivos de Microsoft un día antes del masivo despido

Las críticas a Microsoft están lloviendo por todas partes y es que razones no faltan. La semana pasada, la compañía contrató a Sting para ofrecer un show privado sólo para los altos ejecutivos de la empresa.

El pasado jueves, 17 de enero, 50 “rangos altos” de la compañía disfrutaron del show en un lujoso hotel de esquí en Davos, Suiza, donde tuvo lugar el Foro Económico Mundial, al día siguiente, los ejecutivos anunciarían el despido de 10.000 trabajadores.

Sting bei der Microsoft-Party, Snoop Dogg bei der Salesforce-Sause, aus NYC eingeflogene Bands etc. etc.: Auch in Krisenzeiten lässt Davos Man das Feiern nicht.

⁦@welt⁩ pic.twitter.com/XMatopA5Tv

— Olaf Gersemann (@OlafGersemann) January 19, 2023