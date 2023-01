Nueva desprolijidad: Se filtra audio en el que Cancillería debatía respuesta a embajador Bielsa por Dominga

En las últimas horas se filtró a la prensa un audio en donde la Cancillería está debatiendo la respuesta al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, por el rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero portuario Dominga.

Aquí se puede escuchar la molestia que hay en la reunión en la que se deduce que son personas en las que hay confianza entre ellas, ya que se utiliza lenguaje informal, insultos y garabatos.

El audio -inicialmente compartido por equivocación por funcionarios de Gobierno- podría generar tensión con el diplomático trasandino, justo en momentos donde el Presidente Gabriel Boric está de gira en Buenos Aires, en la VII Cumbre de la Celac.

En el audio se puede identificar al menos a la canciller Antonia Urrejola; Carola Muñoz, jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa y el secretario general de Política Exterior, Alex Wetzig.

No se identifica: Y pegarle un pencanso, en otro tono, o sea, partiría con Dominga y después plataforma. Ese sería como los dos ejes, que se filtre la molestia de….

Carola Muñoz: Perdona, pero el comentario de la Ximena sobre el tema de que efectivamente son estúpidos, que quedaron como imbéciles, que efectivamente quedaron como imbéciles, lo único que demuestra es que detrás de la decisión de no advertirle a los argentinos que venía la wea de la plataforma. Lo que reclama Bielsa, porque si vamos a ir a la wea de fondo, no a la forma porque la forma porque la forma es un desastre, pero la wea de fondo el tiene toda la razón. Invitan además a una cena, comen, brindan, se curan, conversan y pegan el penacho con el tema de la plataforma.

No se identifica: Totalmente.

Carola Muñoz: Y quedó picado.

Canciller: Mejor que no vayamos porque vamos a permitir que comente sobre eso.

Alex Wetzig: Yo te lo conté, mi conversación cuando lo llamé la otra vez, fue formal y amable dentro de lo que se podía…Y Bielsa aceptó inmediatamente que la había cagado. Yo tengo la impresión de que aquí también puede ser más o menos lo mismo. Yo no me voy a referir al tema de la plataforma continental, porque para mí lo irritante es el tema de Dominga. Esa wea sí que es terrible.

No se identifica: Porque fue esta administración la que lo hizo.

Alex Wetxig: Claro, es un pencazo a esta administración, lo otro puta que se haga cargo Allamand de las weas po.

No se identifica: ¿O sea van a pasar 24 años un país vecino criticando, en un tema super sensible? (…). Tenemos mucho margen para pegarle a este weon y hay que aprovecharlo porque Argentina está preocupado de Celac y no va a querer abrir un flanco.

—–

Canciller: Le voy a poner ataca directamente (a Caffiero) a la administración del Presidente Boric.

Alex Wetzig: Yo le voy a decir a Bielsa que le recuerdo lo del buque inglés. Que ese sí que es gesto.

No se identifica: Pero es que te va a decir que eso está en el acuerdo que firmamos.

Alex Wetzig: No, no, no

No se identifica: Te estoy diciendo lo que te va a argumentar.

Carola Muñoz: Los acuerdos así cómo se suscriben se pueden dejar caer.

Alex Wetzig: Nosotros los podríamos haber dejado caer sin ningún…y teníamos para poder hacerlo.

No se identifica: Ok, pero darle fuerte y decirle que acá usted se está metiendo en un tema interno, que con la sensibilidad que tiene, usted que está apostado acá, sabe lo que ha generado este tema de Dominga y usted en menos de 24 horas me viene a decir este temita a los 5 pajaritos. O sea, dale duro, y para la prensa cuando salgamos para afuera… digamos que le dimos duro.

Canciller: Hay que decirle a la prensa que nos pregunten en el avión también.

Lorena Díaz: Ya.

Canciller: porque estamos yendo a Argentina.

No se identifica: ¿Pero quieres llevarlo a Argentina, no queremos dejarlo hasta hoy día, quieres llevarlo al avión, no basta con hoy día?

Canciller: O sea, no entrar en los detalles. Es que ¿sabes qué? Basta. Este weon hace lo que quiere cuando tiene ganas ¿y las explicación es que está loco?

No se identifica: ¿Tú dices en el avión más en modo off?

Canciller: Ya, tengo que escribirle en detalle.

No se identifica: Dile a Caffiero si te parece…

Canciller: No, si le acabo de escribir. Le mandé primero que es esto y ahora le mandé el link de (no se entiende), y le dije que el tema de Dominga fue una decisión unánime del consejo de ministros. Tu embajador ataca directamente a la administración del Presidente Boric en un tema políticamente muy álgido. Sinceramente es inaceptable, a días -además- de que vayamos a la Celac-Argentina. Ya con eso…

No se identifica: Listo, a buen entendedor, pocas palabras.

Silencio largo.

Canciller: Carlos me dice qué patudo Bielsa. Carlos no se da cuenta de lo grave.

Lore: no cachan nada.

Carola: me pregunta por lo de Dominga y yo le digo sí se pasó, el proyecto ambiental en conjunto y se permite caricaturizar una decisión de la administración del Presidente Boric que involucró la decisión de ministros de Estado en una coyuntura política compleja. Él optó por alinearse con la derecha en esto.

Alex o andrés: Habrá que avisarle a la Bárbara.

Carola: Ya sabe.

Canciller: A la secom y a la Camila Vallejo

Alex: Hagamos una nota diplomática… qué hacemos con eso, pero por lo menos un comentario.

Andrés: Que se demuestre que el malestar se expresó porque es una conversación verbal.

Alex: Yo lo puedo llamar y decirle que venga. Menos mal que traje corbata.

Andrés: Eso, como eso es de Segen, porque si nos sacó a la prensa lo sacamos a la prensa a él también.

Canciller: Sí poh, pero si (Iván) Moreira me dice ‘mientras hablaba yo le avisé. Está siendo televisado.

Carola Muñoz: Y (Jaime) Quintana no te contestó.

Andrés: Claro, porque así queda el hecho de que la ministra tomó la iniciativa de mando de mandarlo a llamar.

Carola Muñoz: Qué suerte que Quintana ya no sigue como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Andrés: Con Chahuán vamos a poder trabajar mucho más tranquilos.

Carola Muñoz: Pero que pida favores, pero no se amurra. Quintana es un amurrado.