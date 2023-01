Señora de Dani Alves se desahoga en redes sociales mientras otra testigo complica más la situación del futbolista

El último viernes se determinó por enviar a Dani Alves a prisión, tras una denuncia presentada por una mujer de una presunta agresión sexual cometida en una discoteca de Barcelona a finales de diciembre del año pasado.

Respecto a esto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, informó en un comunicado: “La magistrada ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza por una causa abierta por delito de agresión sexual”.

El futbolista brasileño, de esta manera, se encuentra privado de su libertad hasta que se realice el juicio respectivo por este caso que se ha convertido en una noticia mundial.

Las testigos acorralan a Dani Alves

El informe, firmado por la periodista de La Vanguardia Mayka Navarro, da cuenta de que una de las jóvenes que acompañaba a la víctima declaró a la policía de Cataluña que el ex Barcelona

“se propasó antes con ella, que la manoseó con violencia y que puso la mano en sus zonas íntimas”. Esta versión coincide con la de la denunciante, quien dijo que “me di cuenta de cómo tocaba a mis amigas y de lo pegado que estaba a ellas”.

Mientras tanto, la esposa de Dani Alves, Joana Sanz, se mostró afectada por esta situación y habló en redes sociales.

“Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno”, publicó en las “historias” de Instagram.