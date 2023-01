Hormigas pudieron detectar cáncer a través del olor de la orina en ratones

Los primeros resultados de una investigación reveló que las hormigas podrían ayudar en la detección de algunos tipos de cáncer. La indagación fue realizada por un equipo de investigadores de la Université Sorbonne Paris Nord, la Université Paris-Saclay y el Institut Universitaire.

Los científicos han conseguido entrenar hormigas para olfatear indicadores de tumores cancerosos en la orina de ratones en ensayos en laboratorio.

Los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista científica Proceedings of the Royal Society B (25 de enero de 2023).

Diferentes estudios han demostrado que ciertos animales pueden detectar compuestos químicos asociados al cáncer a través del olfato; los perros son un excelente ejemplo, pero otros, como los gusanos redondos, también pueden hacerlo.

Para averiguar esto, los investigadores realizaron pruebas que constaban primero de enseñar a grupos de hormigas a reconocer la presencia de sustancias químicas tumorales dándoles recompensas azucaradas.

Tras esto, los investigadores descubrieron que las hormigas no solo podían discernir la diferencia entre las muestras de orina de ratones cancerosos y las que no tenían cáncer, sino que también se les podía enseñar a hacerlo en solo 10 minutos.

Una vez que las hormigas fueron entrenadas para asociar una recompensa azucarada con la orina que contenía sustancias químicas de un ratón con un tumor canceroso, comenzaron la segunda fase de la prueba.

La segunda fase del estudio incluyó el trasplante de tejido tumoral de cáncer de mama de pacientes humanos a varios ratones. Después de un tiempo de espera para que los tumores se establecieran, se recolectaron muestras de orina tanto de ratones sanos como de aquellos a los que se les habían injertado tumores y expuso a las hormigas a las diversas muestras.

En este caso, los investigadores encontraron que las hormigas pasaban aproximadamente un 20% más de tiempo olfateando muestras que provenían de ratones con tumores.

La próxma fase de su investigación consistirá en averiguar si las hormigas pueden hacer lo mismo con la orina humana, apuntan los autores en el resumen de conclusiones.

