“Hay gente criminalmente prendiendo fuego”: La denuncia del gobernador de Biobío que dice tener certezas sobre intencionalidad en incendios forestales

Rodrigo Díaz, gobernador del Biobío, no es el primero en denunciar intencionalidad en los incendios forestales. El presidente de Corma, Juan José Ugarte ya lo dijo también en radio Duna:

#DunaEnPunto Ugarte por #IncendiosForestales “Es una combinación de toda el área oscura que está representado con piromanos (…) Hay una inteligencia criminal, no quiero causar alarma, pero hay evidencia. Inician en la hora 0 que es cuando no pueden despegar las naves” pic.twitter.com/HpIwO9gFyx — Radio Duna (@RadioDuna) February 7, 2023

En esta oportunidad, Díaz comentó en Radio Universo: “Estamos viviendo una situación muy complicada. Es una situación extremadamente compleja, no cambiará en los próximos días porque sigue habiendo personas prendiendo fuego. A mi juicio, criminalmente prendiendo fuego”.

Y añadió más detalles: “Tenemos focos de incendios en la salida sur de Contulmo, distintos lugares donde se prendió fuego a 300 metros de distancia cada uno, lo pude ver, nadie me lo contó. El alcalde de Mulchén me contaba cómo se prendían focos en los 4 puntos cardinales, tengo reporte de policías, de Bomberos, de gente que ha andando prendiendo fuego. No tengo indicios, sino certezas, necesitamos más patrullajes en la zona”.

También fue enfático al pedir: “En algunas comunas de todas maneras necesitamos toque de queda”.