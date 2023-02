Rihanna is back: La cantante contó que ser madre la impulsó a querer volver a los escenarios

La superestrella mundial ganadora del premio Grammy, Rihanna , se unió a la presentadora de Apple Music Radio , Nadeska Alexis, para la conferencia de prensa oficial del Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show .

En la entrevista, Rihanna expresó su entusiasmo por su regreso al escenario este domingo en el espectáculo inaugural de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music, el enfoque y la preparación que se dedicaron a este momento, en el que se le pidió que actuara tres meses después de dar a luz a su hijo, y el desafío “aterrador” y “estimulante” de volver a los escenarios.

La cantante también habló sobre aferrarse a sus valores fundamentales, los desafíos de elaborar una lista de canciones de 13 minutos que abarque sus 17 años de carrera, la importancia de la representación, el equilibrio entre el trabajo y la vida y su próximo capítulo musical.

Los fanáticos se volvieron locos con la noticia de que Rihanna encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en febrero después de esperar mucho el regreso de la magnate a la música, y tienen que agradecer a su hijo de cinco meses por su motivación.

La mujer de 34 años habló con Extra sobre su experiencia como madre antes de Savage X Fenty Vol. 4 show, hablando sobre cuánto ama su nuevo papel.

Las sensaciones de RiRi

“Es una locura, asombroso, salvaje y extraño. Son todas esas cosas, todas a la vez. La mejor sensación”, dijo sobre convertirse en madre. “El mayor amor que he conocido. No puedo describirlo. Es nuevo. Es fascinante. Cada paso, cada expresión facial, cada nuevo hito. Me encanta”.

Continuó explicando cómo la maternidad la ha cambiado.

“Soy paciente ahora… Pensé que estaba mejorando en paciencia, pero esto te sentará. Estás obligada a ser paciente como madre, como padre, en general”, dijo. “Tu nivel de tolerancia baja, pero tu paciencia aumenta, si eso tiene algún sentido”.

Otro fenómeno que ha experimentado desde que se convirtió en madre es sentirse motivada para alcanzar otra meta en su carrera. Afortunadamente para los fanáticos de RiRi, eso significa un regreso a los escenarios.

Esta vez Rihanna ha aceptado y, según explicó, está muy concentrada en los ensayos para este espectáculo, además de reconocer que es muy estricta con los detalles.

“Soy muy mandona y puede ser irritante para los que están a mi alrededor”, señaló la cantante, quien justificó esta forma de trabajar porque al final, si el espectáculo triunfa o fracasa, es su nombre el que lo encabeza.

El Super Bowl LVII de la NFL enfrentará a los Philadelphia Eagles y a los Kansas City Chiefs el próximo domingo en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona (EE.UU.).

Además de la actuación principal de Rihanna en el descanso, habrá otras antes de que comience el partido.

Así, la actriz y cantante Sheryl Lee Ralph interpretará “Lift Every Voice and Sing”, Kenneth ‘Babyface’ Edmonds cantará “America the Beautiful” y finalmente el artista country Chris Stapleton se encargará de interpretar, como es costumbre, el himno nacional de Estados Unidos.

Rihanna tomará el relevo de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, que fueron los elegidos para el descanso del Super Bowl de 2022 en el que Los Angeles Rams se proclamaron campeones en su casa (el SoFi Stadium de Los Ángeles) al derrotar a los Cincinnati Bengals.