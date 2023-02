Las reacciones al anuncio del presidente Boric de otorgar residencia y nacionalidad a expatriados nicaraguenses

En horas de la tarde del martes, desde el gobierno se confirmó que Cancillería y el Ministerio del Interior -por instrucción del presidente Gabriel Boric– ofrecerán protección y la nacionalidad chilena a más de trescientos opositores al gobierno de Nicaragua que fueron exiliados y declarados apátridas por el régimen de Daniel Ortega.

“El gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan. El gobierno de Chile pone a disposición esta alternativa para quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decidan tomarla”, señala el comunicado de la Cancillería.

Cancillería destaca en el comunicado que no se puede dejar de lado la historia de nuestro país, y que este precisamente es el punto de inflexión para estar siempre férreos ante la defensa de la democracia y los derechos humanos. La solidaridad internacional entre los pueblos agregaron, debe trascender las coyunturas políticas.

“Los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior y Seguridad Pública, por instrucciones del Presidente de la República, tomarán las medidas correpondientes para implementar esta decisión”. Sentenciaron.

A inicios de esta semana, figuras del mundo de los Derechos Humanos solicitaron, a través de una casrta al Mandatario, ofrecer a los “apátridas nicaragüenses la nacionalidad chilena por gracia”.

El escrito está firmado por Luciano Fouillioux (abogado, exsubsecretario), Ricardo Brodsky (exdirector del Museo de la Memoria), Jaime Esponda (asesor jurídico de la Organización Internacional para las Migraciones en Chile), Elizabeth Lira (académica en el ámbito de los DD.HH.) y Sergio Micco (exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos), además de Javiera Parada, Soledad Bertelsen, Fanny Pollarolo, Sofía Prats, Macarena Rodríguez y María Luisa Sepúlveda.

Comunicado de prensa por nicaragüenses privados de su nacionalidad Más detalles aquí:https://t.co/MDW0HNwu1n pic.twitter.com/qHK9doS4EN — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) February 21, 2023

Las reacciones

En el oficialismo el tema ha sido motivo de debate debido a las declaraciones que ha emitido el Partido Comunista (PC). El lunes, el secretario general de la colectividad, Lautaro Carmona, señaló que se evalúa el pronunciamiento de la colectividad con respecto a la situación que actualmente enfrenta Nicaragua. “Vamos a hacer un planteamiento más colegiado, más colectivo. No creo que contribuya en nada que me meta en un debate en este momento, sin hacer precisiones que las tiene que hacer la dirección colectiva del partido”, señaló.

Daniel Jadue por su parte expresó en Radio Futuro que “le recomiendo al gobierno que se preocupe de las problemáticas del país (…) yo no juzgo sus acciones, lo que sé es que él fue escogido en elecciones, al contrario de lo que está pasando en Perú y ahí nadie dice nada”.

Ante esto, hoy en Hablemos en Off, Consuelo Saavedra se refirió a las palabras del alcalde de Recoleta comentando: “Daniel Jadue debería evidenciar lo que son asuntos internos de un país y lo que son las violaciones a los Derechos Humanos. No me parece que sea un tema de política interna mantener a opositores presos por más de un año y además quitarles la nacionalidad”.

