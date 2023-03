Los ángeles de Victoria’s Secret volverán a la pasarela después 4 años

Durante el año 2019, Victoria’s Secret fue objeto de diversas críticas y controversias debido a la promoción de ciertos estándares de belleza. En consecuencia, la marca decidió poner fin a su famoso desfile, que era un gran evento anual que atraía la atención del mundo de la moda y el espectáculo.

En aquel entonces, Victoria’s Secret informó que estaba trabajando para reestructurar la empresa y reflejar una nueva visión. Ahora, después de tres años, la marca planea regresar a las pasarelas. Según informaron Variety y The New York Post, Timothy Johnson, director financiero de la compañía, anunció en una videoconferencia que “los ángeles” volverán a desfilar en 2023.

Johnson adelantó que están buscando renovar el espectáculo y que han tomado medidas para invertir en marketing y respaldar la nueva versión del desfile, que se llevará a cabo a finales de año. Aunque no se dieron más detalles sobre las modelos que participarán en el evento, un portavoz de la empresa afirmó que Victoria’s Secret está comprometida con la defensa de las mujeres y está innovando en todos los aspectos.

La mayores criticas que recibió la marca antes de cancelar la presentación de “los ángeles” fueron por promover una imagen de cuerpos extremadamente delgados y por las dietas estrictas que algunas modelos seguían para lucir casi perfectas. Además, enfrentó acusaciones de falta de diversidad y de sexualizar a las mujeres.

The New York Times publicó el 2020 un informe que acusaba a la empresa matriz de Victoria’s Secret, L Brands, y a su ex director de marketing, Edward Razek, de crear una cultura de misoginia, intimidación y acoso dentro de la compañía.

Entre las famosas que se han colgado las alas para este desfile, que se comenzó a realizar en 1995, figuraron Tyra Banks, Adriana Lima, Gigi Hadid, Heidi Klum, Gisele Bundchen o Kendall Jenner, entre otras modelos y su espectáculo musical también ha contado con estrellas de la música como Justin Bieber, Rihanna, Justin Timberlake, Jay-Z, Katy Perry o Usher.