Viuda de carabinero Salazar emplaza al gobierno: “Los mismos políticos que hoy día nos gobiernan son los que hace años atrás avalaban la violencia, conseguirlo todo a través de la violencia. Yo no confío en el gobierno”

Marly Victoriano, viuda del cabo primero de Carabineros Alex Salazar, emplazó directamente al Gobierno luego de la muerte de su marido.

Victoriano fue enfática al decir: “Si no le brindamos seguridad a nuestros carabineros para trabajar, qué seguridad nos van a brindar ellos a nosotros. Ellos están trabajando con las manos atadas”.

Y agregó: “Que vengan en un control rutinario y le hagan esto. Nos destruyeron a nosotros y destruyeron a mis hijas. Y da rabia, de verdad que da rabia porque yo sé que esto hoy día es noticia y mañana se olvida”.

De acuerdo a la viuda, compañeros de su marido “la mayoría tienen miedo de salir a trabajar porque no saben cómo van a tomar las autoridades si ellos tienen que actuar ante algún delito”.

Puntualizando:

“Carabineros no tiene herramientas para defenderse y no hablemos de temas físicos o de armamento, nada de eso, sino que las leyes no los resguardan y no tienen el respaldo del gobierno”

Recordemos que Salazar fue atropellado el domingo por un ciudadano venezolano que escapó de un control policial embistiendo con su auto a varios funcionarios, matando finalmente a uno de ellos. Este martes, Jhoyner Enrique Bonilla Brito quedó con prisión preventiva tras ser formalizado por homicidio simple, maltrato de obra a carabineros y conducción en estado de ebriedad.

El emplazamiento al Presidente

Marly también se refirió directamente al mandatario Gabriel Boric, comentando: “Me ha mandado muchos mensajes, pero no ha sido capaz de llamarme él o venir o dar la cara”. Y lo llamó a “que se ponga los pantalones y ‘haga la pega’ como tiene que hacerla”.

Y agregó: “Yo no confío en este gobierno y lo dije, se lo dije al general director. Los mismos políticos que hoy día nos gobiernan son los mismos que hace años atrás avalaban la violencia, conseguirlo todo a través de la violencia. Yo no confío en el gobierno, yo sé que va a quedar allí porque el Presidente no ha tenido los pantalones de venir a dar la cara acá y presentarse y por último ofrecer las condolencias, sino que envía mensajes”.

Ante la pregunta de si recibiría al Presidente en el funeral de su marido, Victoriano fue clara: “No lo recibiría porque no es el momento. El momento era cuando él estaba acá, no ahora que no hay nada que hacer. A mí no me sirve que él venga y me dé sus condolencias porque eso me va devolver a mi esposo, no va a devolver el padre a mis hijas. Si él quería actuar tenía que haberlo hecho en el momento en que mi marido llegó acá. Estuvo dos días agonizando. Tuvo dos días el Presidente para dar la cara y no lo hizo”.