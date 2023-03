A los 82 años murió Eduardo Ravani, icono de Jappening con Ja

Televisión Nacional de Chile informó sobre el fallecimiento de uno de sus primeros empleados desde la fundación del canal.

Eduardo Ravani fue uno de los fundadores de TVN en 1969. En conjunto con sus amigos Fernando Alarcón y Jorge Pedreros, produjeron programas de televisión como Dingolondango (TVN, 1976-1977). Al mismo tiempo, detrás de escena, creaban chistes sobre la televisión de la época, sus principales figuras y los relacionaban con los hábitos de los chilenos.

En aquellos años, la televisión comenzaba a consolidarse como el gran medio que dominaba la vida de los chilenos. En una época de dictadura, la pantalla chica funcionaba como una bocanada de aire fresco y también como una fuente de conexión con el exterior.

Reflejo de esto fue Japennig con Ja, programa que hasta el día de hoy es recordado por dar humor en épocas oscuras de nuestra historia.

Con la muerte de Ravani, solo quedan tres de los cinco fundadores del programa Jappening con Ja, creado en 1978: Fernando Alarcón, Gloria Benavides y Maitén Montenegro.

En 2019, Eduardo Ravani publicó “Con Ja y sin Ja”, un libro de memorias en el que comparte anécdotas e historias de su amplia carrera televisiva.

Sus últimas entrevistas

Hace algunas semanas el otrora prócer de la comedia televisiva nacional, brindó a distintos medios las que sin saberlo serían sus últimas entrevistas públicas. En ellas dejaba ya entrever que su enfermedad lo tenía condicionado, pues para él ya no había vuelta atrás.

“Desde hace nueve meses mi residencia ha sido el hospital, he sido sometido a tres cirugías y también me dializo”, reveló Ravani durante su aparición en el programa “Socios de la parrilla” de Canal 13.

Cuatro meses después de esta declaración, el actor habló una vez más sobre su batalla contra la enfermedad: “En 80 años nunca antes había visitado un centro médico. De repente, me ingresé por un coma diabético y, dos días después, me sometieron a una operación. Un mes después, me tuvieron que operar de nuevo”.

“Ya he aceptado mi situación y no hay vuelta atrás. No puedo ser ignorante de que tengo 81 años y estoy viendo cómo mi generación se va yendo”, afirmó durante una conversación con CHV Noticias.

Además, el actor nacional hizo hincapié en que “me encantaría que en Chile hubiera más memoria, como ocurre en Argentina y México, donde valoran y respetan a su gente antes de que se vayan”.

Con respecto a sus recuerdos en la televisión, Eduardo Ravani compartió: “Nunca llegamos a disfrutar del éxito porque éramos tan trabajólicos que pasábamos 25 horas al día trabajando. Nos levantábamos una hora antes y a las 8 de la mañana hacíamos entrenamiento y desayunábamos juntos”.