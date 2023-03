Reaparece la demanda marítima: ¿Qué ha dicho Gabriel Boric sobre una salida al mar para Bolivia?

“Cuando nuestros hijos e hijas se bañen en las aguas del Pacífico, navegando y comerciando desde puertos soberanos, se habrá cerrado de una vez y para siempre aquella herida centenaria en nuestra América”, tuiteó el presidente de Bolivia, Luis Arce, en el marco del Día del Mar.

En la conmemoración de este día, el mandatario andino aseveró que buscará entablar una “nueva etapa” en las relaciones con Chile, con una agenda de siete puntos; la cual incluye la demanda de Chile por mejorar el proceso de reconducción de migrantes, pero con el compromiso que se toque el tema marítimo.

Asimismo, expresó que “es el momento de iniciar una nueva etapa de relacionamiento bilateral, que nos permita un diálogo franco, sincero y con valentía para abordar los temas históricos que nos separan”.

“ No dejaremos de proponer la necesidad de trabajar en el tema de nuestra reivindicación marítima con Chile ”, agregó Arce.

Frente a estas declaraciones, el canciller Alberto van Klaveren descartó referirse a la renovada postura de Bolivia por su demanda de acceso al mar.

El ministro aseveró que “hemos tenido siempre un espacio de diálogo con Bolivia, estamos fortaleciendo ese espacio”, partió.

“Hay muchos temas en que hay intereses comunes, ya los empezamos a mencionar. Yo creo que dejaría hasta ahí. No quiero entrar en ninguna polémica. No me parece oportuno ni conveniente también desde el punto de vista de lo que son los intereses de ambos países”, señaló.