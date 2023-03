“Ese uniforme es para personas valientes (…) no para esas feministas que dicen «la paca no es mi compañera»”: Los descargos de carabinera tras el asesinato de Rita Olivares

Catherine Apablaza, cabo primero de Carabineros y tiktoker, usó esta red social para realizar descargos en torno al asesinato de la sargento Rita Olivares, quien tenía 21 años de servicio en la institución.

“Hoy domingo, saliente de noche como también debería haber estado mi sargento Rita, llegué a estar con mi hija. Llegamos muchas, creo que todas, menos una. Ella. No llegó a estar con sus hijos porque eran la una y tanto de la mañana y en los grupos de WhatsApp no paraban de llegar mensajes de lo que pasaba en Quilpué”, comentó la uniformada, quien trabaja en La Araucanía.

“No va a haber palabras de aliento ni consuelo para esos hijos que quedaron sin su mamá. Pero hay muchos que dicen «es su pega, para eso les pagan. Es lo que eligieron»”, agregó.

Además de subrayar que ella ama lo que hace y que nadie la obliga a estar ahí, también apuntó contra quienes desprecian la labor policial.

“Creo que ningún carabinero se levanta con la idea de ‘hoy tengo que matar a alguien’. Nos levantamos cada día porque ese uniforme es para personas valientes, no para los cobardes que critican detrás de un teléfono, una app, no para esas feministas que dicen «la paca no es mi compañera». La paca es persona, mamá, hija, esposa, colega y valiente”, comentó.