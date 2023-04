Camino constitucional: Comisión aprueba en general normas que cambian el sistema político

El pleno de la Comisión de Expertos para una una Constitución, aprobó por unanimidad y en general las normas sobre las modificaciones que habrían sobre el Congreso; Gobierno y administración del Estado; Gobierno y administración regional y local; Poder Judicial; Corte Constitucional; y Ministerio Público.

Se trata de una primera fase en que todos los artículos han sido visados, lo que se explica porque se trata de normas que han acordadas dentro de las subcomisiones y que tienen un “mínimo común constitucional”.

Si bien hay algunos expertos que no están de acuerdo en el detalle, habrá una nueva fase donde estos podrán ser revisados.

Una de las nuevas normas aprobadas incluye la instalación de una barrera electoral del 5% en la Cámara de Diputados, lo que significa que todos los partidos que quieran llegar al Congreso deben conseguir al menos el 5% de los sufragios válidamente emitidos.

Se trata de una herramienta que busca combatir la fragmentación política y dejar atrás situaciones como la actual, donde hay 21 partidos políticos en el Congreso. Esto dificulta la tramitación de los proyectos de ley y las negociaciones que debe realizar la Secretaría General de la Presidencia, independiente del gobierno de turno.

“A mí no me gustan los gatopardos. A mí no me gusta que digamos que todo cambie, para que todo siga igual. A veces hay que hacer sacrificios. El requisito del 5% produce ese cambio. No significa la captura de partidos políticos fuertes, significa que son los partidos políticos los que se tienen que fortalecer, ya sea atrayendo más electores o uniéndose a aquellos con los que tienen ideas o principios programáticos similares, lo cual evidentemente va a traer un mayor ordenamiento de un sistema político”, sostuvo Gabriel Osorio (PS), según reportó La Tercera.