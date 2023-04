“Criterio Valencia”: Norma pedida por el fiscal nacional solo puede verse “caso a caso”

Este miércoles, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, explicó que el “criterio Valencia” al no ser ley su aplicación deberá revisarse caso a caso ya que los jueces deben revisar los antecedentes al momento de resolver.

La explicación de Vivanco se produce tras los dispares resultados que han tenido las peticiones de prisión preventiva hechas por los fiscales para extranjeros detenidos sin documentos de identificación.

“No es un criterio legal, sino que es un lineamiento interno del Ministerio Público y eso implica tres cosas: Primero, que cada una de las causas tiene una resolución individual y en consecuencia, en algunos casos es posible que ese criterio prospere y en otros no, porque se va a asociar con aquellos aspectos legales que tiene que tener a la vista el juez respecto de prisión preventiva, libertad provisional y otras materias, por ejemplo, el tipo de delitos y su eventual peligrosidad, etc. Un primer criterio es que estos son soluciones de caso a caso”, sostuvo.

En segundo lugar, la ministra precisó que “efectivamente hay una diferencia importante, cuando un criterio, un lineamiento de esta especie es establecido legalmente. Entonces se transforma en una norma de procedimiento que los jueces están obligados a cumplir, cuando no hay una norma legal, entonces se trata de un lineamiento que los jueces obviamente que cruzan con los otros antecedentes del caso”.

“En tercer lugar, eso justifica o explica que puede haber obviamente diferencias, como lo dijimos al principio caso a caso, porque se trata de situaciones distintas entre sí. Obviamente, si después hay una legislación al respecto, se tenderá a uniformar la decisión en esa situación o circunstancia”, aseveró.

Asimismo, Vivanco aseveró que “nosotros no identificamos esto como ningún tipo de presión. El fiscal nacional tiene todo el derecho a establecer lineamientos y esta es una atribución absolutamente suya que nosotros respetamos”.

La defensa de Ángel Valencia

Tras el asesinato del cabo 1º Daniel Palma de Carabineros, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, anunció que “vamos a pedir al Ministerio de Justicia que todo extranjero detenido que no cuente con documento legal que acredite su identidad, quede en prisión preventiva”.

En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, Valencia defendió esta medida y aseveró que “si se es extranjero y se pretende venir a Chile a ejercer la actividad delictual, lo más conveniente era dejar el pasaporte bien escondido, porque la mejor forma para propender a tener éxito es esconder la identidad propia”.

El fiscal nacional fue categórico al afirmar que “en términos simples, advirtieron una debilidad en nuestro sistema”.

“Está ocurriendo, que (extranjeros) entregaban un nombre supuesto y en base a ese nombre supuesto se le informaban cargos en la audiencia y se le decretaban medidas en contra, sobre ese nombre supuesto, y se le requería que fuera a cumplir con sus obligaciones migratorias, entre ellas enrolarse. Eso hacía imposible en la práctica que pudiéramos cumplir con hacer cumplir órdenes de detenciones en su contra”, afirmó.

La búsqueda porque el Criterio Valencia sea ley

A raíz de la explicación de Vivanco, el diputado opositor José Miguel Castro, de Renovación Nacional, anunció la presentación de un proyecto para dejar establecida como ley la instrucción del fiscal nacional.

“¿A usted le parece lógico que cuatro extranjeros hayan quedado en libertad después de que fueron fiscalizados y encontrados en un auto robado con patente adulterada? A mí no me parece lógico y eso es justamente lo que buscaba el ‘Criterio Valencia’, el criterio del fiscal nacional, que no fue contemplado por un juez en Concepción”, apuntó el parlamentario.

“Lo que estamos haciendo rápidamente es legislar. Vamos a sacar este proyecto rápido, para que ningún juez deje libre a un delincuente si no tiene cómo comprobar, por ejemplo, un domicilio”, añadió Castro.