Vocera de la Corte Suprema hace una advertencia sobre seguridad: “No nos podemos transformar en un estado policiaco”

Ángela Vivanco, vocera de la Corte Suprema, se hizo partícipe del debate sobre seguridad social que se está dando dado el nivel de violencia nacional.

Al respecto, Vivanco fue clara al decir que “no podemos legislar ni establecer soluciones en un estado de desesperación, sino que también reflexionando”, agregando, “hay un régimen de libertades públicas que hay que combinar con la seguridad”.

En entrevista con Cooperativa, la vocera comentó que desde de la Corte Suprema siempre han recomendado una “mirada pacífica” sobre el tema:

“Cuando se trata de soluciones país, obviamente que lo que llama el Presidente de la República a que haya tranquilidad y no conmoción excesiva es un llamado adecuado, porque no podemos legislar ni establecer soluciones en un estado de desesperación, sino que también reflexionando”.

Puntualizando que: “La urgencia es una realidad, pero, por otro lado, también existe la obligación de pensar bien las cosas y buscar soluciones que sean las más adecuadas y ponderadas, porque cada inserción que uno hace del sistema legislativo tiene efectos en otras materias. No son islas y, en consecuencia, si uno aprieta por un lado, tiene que fijarse qué es lo que pasa hacia el otro”.

Y advirtió:

“No nos podemos transformar en un estado policiaco, tenemos que ser un estado en que haya seguridad, en que se aumenten las medidas de seguridad, pero no en que los ciudadanos finalmente no tengan libertades, entonces esas combinaciones son finas, no es fácil hacerlas, pero es muy importante tenerlas a la vista”.