Día de la Tierra: Cosas que puedes hacer todos los días y 7 documentales para celebrar

Muchas veces se responsabiliza a los gobiernos o grandes empresas por la contaminación en ciudades y el medio ambiente en general, y si bien es necesario que ellas tomen acciones concretas, las personas también somos responsables a nivel individual por lo que es necesario que colaboremos en lo que podamos.

Esto es lo que se puede hacer a nivel personal :

1. Usar el transporte público

Dejar el auto de lado (o compartirlo) reduce las emisiones de carbono. Estas son las principales causas de los gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. Cambiar a alternativas como el transporte público, la bicicleta o caminar hacen un gran cambio. “Podemos elegir la forma en que nos movemos en las ciudades y, si no tienes acceso al transporte público, asegúrate de elegir políticos que ofrezcan opciones para eso”, comentó en BBC, Debra Roberts, copresidenta del IPCC.

Por otro lado, si es necesario movilizarse en vehículo, prefiere las alternativas como vehículos eléctricos o trenes, en vez de aviones. 2. Ahorrar energía Hay diversas formas para ahorrar energía, principalmente limitando el uso de objetos que no son realmente necesarios, como secadoras de ropa, de cabello o planchas de ropa. Si vas a comprar algún electrodoméstico, asegúrate que sea eficiente, por ejemplo, el refrigerador es lo que más gasta en una casa. Si vas a temperar habitaciones y tienes aire acondicionado, ajusta las temperaturas. En invierno, de 20 a 22 grados es suficiente para estar confortable, no más que eso, mientras que en verano esta se puede regular entre los 25 a 26 grados. Por cada grado de diferencia los cobros suben alrededor de un 7%. 3. Comer menos carne Está comprobado que la industria de la carne eleva los gases de efecto invernadero, especialmente la carne roja. Las vacas, por ejemplo, producen metano a través de sus desechos: un compuesto que colabora -de forma negativa- al cambio climático. Consumir menos carne y menos productos de origen animal a la semana influye en gran medida a reducir las emisiones. 4. Reducir y reutilizar El reciclaje toma cada vez más fuerza, por lo que es muy importante ser consciente de aquello. Además al reducir tus desechos y reutilizar materiales generas un bien positivo para la vida. Un ejemplo es reciclar latas de aluminio, esto ahorra el 90% de la energía necesaria para crear una nueva. Una de las cosas que más se puede reutilizar es el agua: conoce aquí cómo hacer un uso consciente de esta y cómo ahorrarla. Por otro lado, si te deshaces de electrodomésticos sé responsable. Por ejemplo, el fósforo contenido en un televisor puede contaminar 80.000 litros de agua.

5.- Consumo fantasma de electricidad

Evita dejar aparatos electrónicos enchufados si es que no los estás utilizando, como el televisor o el decodificador, ya que siguen consumiendo energía pese a estar apagados.

Una de las formas en que se puede ahorrar en este tema es optando por los alargadores que tienen interruptor, así pueden apagarse varios objetos sin tener que desenchufarlos todos siempre, o los alargadores normales para desenchufar todo de una vez.

6. Uso de papel

Los bosques son una parte fundamental de la vida, por ello se hace necesario consumir menos papel.

El uso de servilletas de tela y disminuir papeles como fotocopias, impresiones, implican un menor número de árboles talados.

7. Agua caliente

Esta es una de las cosas que más energía usa en una hogar, aproximadamente un 20%. Por ejemplo, una ducha consume cuatro veces menos agua y energía que darse un baño de tina.

También es mejor regular a una temperatura entre los 30°C y 35°C, utilizando solo la llave de agua caliente. Se debe llegar al equilibrio para que no sea necesario utilizar la llave de agua fría para temperarla.

8. Cambio de ampolletas

Sustituir las ampolletas tradicionales por las que utilizan menos energía (como las halógenas o las LED). Esto, aparte de ahorrar energía también reduce la contaminación y generan un ahorro importante en las cuentas de la electricidad.

Además el ahorro también es monetario ya que duran entre 3 y 25 veces más que las ampolletas normales.

9. Ropa

La industria de la ropa es una de las más contaminantes del planeta, generando toneladas de basura y con prendas que incluso se desechan luego de solo seis usos (fast fashion). Conocido es el caso del basural de ropa que existe en el Desierto de Atacama, en Chile.

Recicla ropa o evita comprar si realmente no la necesitas. Además sé consciente de dónde se produce. Marcas como Zara, H&M Group, UNIQLO, GAP, Forever 21, Topshop, Esprit, Primark, Fashion Nova y New Look son consideradas “fast fashion”.

10. Compartir la información