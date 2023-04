“Trump me violó”: Periodista E. Jean Carroll declaró contra el expresidente de EE.UU.

“Estoy aquí porque Donald Trump me violó, y cuando escribí sobre eso, él dijo que no sucedió. Mintió y destruyó mi reputación, y he venido aquí a tratar de recuperar mi vida”, dijo la periodista E. Jean Carroll el juicio civil en Nueva York en el que demanda una indemnización por daños y perjuicios.

La periodista escribió sobre este episodio en su libro “What do we need men for (Para qué necesitamos a los hombres)”, y el entonces presidente (2017-2021) dijo que no había ocurrido.

Carroll, ex columnista de 79 años, fue práctica en el estrado, al tal grado que después de que rompió en llanto mientras les decía a los miembros del jurado que “poder tener mi día en la corte lo es todo para mí”, rápidamente recuperó la compostura y se negó a tomar un descanso.

“No me voy a sentar aquí a llorar y a desperdiciar el tiempo de todos”, declaró.

Esta denuncia fue realizada por Carroll en 2019, cuando Trump aún era presidente, en que señaló que 25 años antes el entonces empresario la acorraló en un probador de unos grandes almacenes de la ciudad y la violó, presuntos hechos que relató a dos amigas, llamadas a testificar en el casa, pero que no presentó ante la policía.

La violación de Trump que relató Carroll

Carroll testificó que se cruzó con Trump en la puerta giratoria de la tienda Bergdorf Goodman un jueves de la primavera de 1996. En esa época escribía una columna de consejos en la revista femenina Elle y había sido guionista de “SNL”. Trump era empresario de bienes raíces y una figura conocida en la sociedad neoyorquina.

La periodista comentó que el magnate le pidió un consejo para elegir un regalo para una mujer a lo cual ella aceptó con gusto. Como columnista de consejos, que Trump te pidiera ayuda para un regalo “era un horizonte maravilloso”, y Carroll pensó que terminaría con una historia divertida.

Señaló que le sugirió un sombrero, pero el pensó en lencería y pronto se encontraron bromeando sobre la prenda. Divertida y coqueta, le siguió el juego, riéndose incluso después de que él cerró la puerta del probador, quizás incluso mientras él la empujaba contra la puerta.

Tras esto, la escritora relató que Trump la besó en los labios, le bajó la ropa interior, y la penetró, primero con la mano y después con el pene, mientras ella intentaba quitárselo de encima. Afirmó que finalmente lo golpeó con la rodilla y salió a toda prisa del lugar.

Carroll dijo que durante décadas no se lo contó a nadie, excepto a dos amigas, porque temía que el ex mandatario tomara represalias, porque “pensaba que era culpa mía” y porque pensaba que mucha gente culpa a las víctimas de violación de lo que les ocurre.