“El error más grave es mezclar este proceso con la contingencia política”: El llamado de la expresidenta Michelle Bachelet en estas elecciones

Hasta el Centro Educacional La Reina llegó la expresidenta Michelle Bachelet para ejercer su voto en esta jornada en la que se elegirán a los 50 consejeros constitucionales para redactar la nueva Constitución.

La exmandataria hizo un llamado a votar expresando:“Hay que venir a votar, no sólo porque es obligatorio, porque es una tremenda oportunidad que nos represente a todos”. Enfatizando que “es una nueva oportunidad que no podemos perder”.

Sobre la decisión de la izquierda de ir en dos listas “yo dije que estaba disponible para ser candidata si es que había una lista única”, mencionando que “mientras más unidad haya mejor. Pero si no se dio, no se dio”.

También fue clara al decir que:

El error más grave es mezclar este proceso con la contingencia política, porque la constitución nos habla de futuro, nosotros tenemos que tener esperanza para un futuro mejor, la gente necesita esperanza para vivir, uno necesita pensar que las cosas pueden mejorar, y la constitución no resuelve todos los problemas pero da un marco en que la sociedad que queremos vivir, en las formas y reglas que queremos vivir, y eso es lo que hay que pensar cuando vamos a votar hoy día, no en la política contingente, no en dos o tres años más, no en una próxima elección, tenemos que pensar en el futuro del país