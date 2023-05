Luis Silva respondió a su hermano que lo calificó de “peligro nacional”: “No me sorprende porque ya me lo ha dicho antes”

“Peligro nacional” así calificó a Luis Silva su hermano Sebastián, quien es cineasta y fue el director de la película nacional La Nana, seguido de una cita del consejero constitucional electo que dice: “Evidentemente que no puedo separar mis posiciones en las cuestiones culturales, valóricas o sociales de mi dimensión religiosa”.

Ayer, el republicano, quien fue el más votado en las elecciones de consejeros constitucionales, fue consultado sobre esta situación. “Es fruto simplemente de las diferencias que tenemos en materia política” dijo Luis Silva en una entrevista con CNN Chile.

También confirmó de que se trataba efectivamente de su familiar y que no era una broma u otra persona que se estaba haciendo pasar por su hermano. “Obviamente que duele, uno también tiene corazón y le tengo mucho cariño a mi hermano, espero que algún día pueda superar esa idea que tiene de mí”, reconoció a Radio Pauta.

“El lo dice muy en serio. No me sorprende, porque ya me lo había dicho antes en distintos tonos y creo que es un muy buen ejemplo de cómo el pluralismo se ha vivido en mi familia de manera muy íntima”, agregó.

De igual forma Valentina Silva, la hermana del abogado, también compartió la publicación que lo tildaba como un “peligro nacional”. Ante la consulta del por qué de estos comentarios el político respondió que: “Habría que preguntarle a ellos. No existe de mi parte el ánimo de referirme a ninguno de mis hermanos como un peligro nacional”.

En la ocasión, aprovechó de enviarles un mensaje a sus familaires: “Quiero dejar muy en claro que el cariño a mi hermano y la admiración por él es total”.