¿Por qué creemos que nuestros errores los ven todos?

El tener miedo a cometer errores y ser criticado por los demás es más común de lo que se cree, y no es exclusivo de personas narcisistas o hedonistas. Estar constantemente atento en qué podemos equivocarnos genere una gran ansiedad, es igual a tener permanentemente un foco sobre la cabeza, precisamente, por eso se ha denominado como Spotlight effect o Efecto foco en español.

Esto hace referencia a la sensación de que las personas que nos rodean nos prestan atención en todo momento, cuando la realidad es otra.

Débora Moraga, psicóloga clínica, especialista en ansiedad y psicoterapia estratégica breve contó a Paula que este efecto se ubica en el cerebro y crea un alto malestar al estar permanentemente dudando sobre qué hacer o decir al sentir que las personas alrededor están en todo momento esperando un error para juzgarnos.

En este sentido, también existe un componente de género en las dudas que se generan producto de los errores que se pueden cometer y las repercusiones de esto.“Cuando tratamos de tapar estas características que no son tan aceptadas por la sociedad nos perdemos a nosotros mismas. Nos avergonzamos de que se nos note un poco eso que puede ser rechazado. Según la investigadora Brené Brown, la vergüenza es el miedo a no conectar. Entonces, si no vemos nuestras características de cuerpo o de comportamiento como lo que son, características, vamos a estar constantemente cuestionándonos, insegurizándonos y perdiéndonos a nosotras mismas”, contó Moraga al medio referido.

Por otro lado, personas perfeccionistas sufren mucho del Efecto foco debido a la búsqueda del éxito y el reconocimiento de la sociedad, comentó la psicóloga clínica y coach Emilou Marguirott a Paula.

“Quienes sostienen estas creencias son las personas que se enfocan más en el hacer que en el ser, tendiendo a sentirse evaluadas. Tengo la sensación de que el denominador común tiene que ver con padres o figuras paternales que han sido muy críticos o desconfiados de otros, encontrándole siempre algo al otro. La percepción que nuestros padres tienen de nosotros como niños influye en cómo nosotros percibimos que el mundo nos espera. Entonces, si hay alguien que es crítico, que es duro, que te evalúa todo el tiempo y que no acepta tanto tu naturaleza humana, te sientes expuesto”, agregó Marguirott.

Esto, explica Marguirott, también puede llegar a afectar la vida social de quienes sufren de esto, ya que tienen miedo de conocer a nuevos amigos.

Cuándo los errores dan miedo

El miedo a cometer errores se refleja cuando se cambian los puntos de vistas para acomodarse a otros, cuando se evita la confrontación y el conflicto, al tpmar decisiones buscando satisfacer a los demás, al disimular estados de ánimos para evitar ser rechazados o simplemente cuando se busca la validación de los demás.

“Entre los casos que podemos ver, hay personas que son súper inseguras, que minimizan sus logros, no se sienten tan dignas de admiración y que ponen especial énfasis a las características que no le gustan de sí mismas. Esto les genera mucha ansiedad. Pero también existen quienes se sienten grandiosos, que desde pequeños los sobreestimaron y que sienten que las personas que están a su alrededor deben adularlos. Si eso no ocurre, son sensibles y pueden incluso deprimirse porque no pueden encontrarse en el mundo si no están en el centro”, dijo Débora Moraga a Paula.

Un punto peligroso de esta situación es cuando la estabilidad emocional depende de terceras personas y sus opiniones, explica Débora Moraga.

Cómo manejarlo

Algo que se puede hacer para manejar esto es aceptar que no le vamos a agradar a todo el mundo y ser como somos, con nuestra esencia y de esta forma reconocer que no debemos cambiar de parecer para agradar a los demás.

Por otro lado, se debe manejar de mejor manera las críticas y la autocrítica para ser más amigable con uno mismo cuando no se cumplan las expectativas de algo.

Evidentemente hay situaciones que requieren ayuda terapéutica en casos más complejos y que se recomienda ayuda de un especialista en la materia.