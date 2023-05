A más de un año de la muerte de Taylor Hawkins: Foo Fighters presenta a su nuevo baterista

Tras más de un año luego de la muerte en Bogotá de Taylor Hawkins, Foo Fighters presentó a su nuevo Baterista. La revelación se dio en un live streaming donde tocaron varias canciones, preparándose para los nuevos conciertos que la banda estadounidense tiene agendada.

En su estilo, Foo Fighters usó el humor para presentar a su nuevo integrante, ya que inicialmente aparecieron un par de bateristas como Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers. Finalmente apareció el nuevo baterista de la banda: Josh Freese.

Freese de 50 años ha colaborado con grandes bandas de variados estilos anteriormente, como Devo, Vandals, The Offspring, Guns’N Roses,Nine Inch Nails,Paramore y Weezer.

En el streaming, Freese tuvo tiempo para mostrar sus dotes musicales, con solos en canciones como Monkey Wrench y buena química con los Foo. Además, en la batería se pudieron ver dos halcones como un homenaje para Taylor Hawkins.

Además, la banda liderada por Dave Grohl interpretó canciones nuevas como adelanto de su próximo disco But Here We Are que se lanzará el 2 de junio.