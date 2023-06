Chancho en piedra es la mejor salsa del mundo según Taste Atlas

Desde hace un tiempo la prestigiosa revista gastronómica Taste Atlas, está publicando sus rankings con las comidas más ricas del mundo. Es así como hace poco el pastel de choclo salió elegido como el mejor guiso del mundo, o en los cokteles el pisco chileno superando al peruano.

Ahora, entre las salsas más ricas del mundo, la que se llevó el primer lugar es el chileno chancho en piedra. De acuerdo a la publicación, el chancho en piedra fue percibido como la “mejor salsa valorada del mundo”.

Los resultados se entregan después de una encuesta realizada en abril y que también incluyó al pebre, el que quedó en el sexto lugar del ranking.

It is the best-rated salsa in the world! Can you list all the ingredients that go into Chancho en piedra? Test your world food knowledge in our quiz: https://t.co/qjnDqCkRA7

Check the answer: https://t.co/KRX471FYZ8 pic.twitter.com/Mm9hsQFvty

— TasteAtlas (@TasteAtlas) June 4, 2023