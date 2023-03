Taste Atlas publicó listado de los mejores “cocktails” del mundo: Pisco chileno superó al peruano

Hace unos días, la publicación Taste Atlas divulgó su lista de los mejores cócteles alcohólicos. El pisco chileno se clasificó como el mejor de Sudamérica y superó al licor producido en Perú en varios lugares.

Específicamente, la bebida nacional obtuvo el puesto número 12, mientras que la de la nación vecina se posicionó en el lugar 20. Entre otros tragos que de la región que entraron en el ranking se encontraron el tequila blanco y el añejo, así como el mezcal de México.

Taste Atlas describió así al brebaje: “El pisco es una bebida que se destila a partir de mostos y jugos de uva fermentados. Se considera una bebida nacional tanto en Perú como en Chile, pero el estilo y el carácter del pisco pueden diferir según el lugar donde se creó. El pisco chileno se elabora predominantemente con moscatel y se puede destilar más de una vez, aunque también se permite el envejecimiento en roble.”

Además agregaron opciones para su preparación, “Dependiendo del método de producción y la elección de las uvas, su perfil de color y sabor puede variar significativamente. El pisco se puede disfrutar solo, preferiblemente como digestivo, pero se suele utilizar en cocteles y combinados, como el clásico Pisco Sour, Pisco Punch o Piscola.”

