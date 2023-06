Beatriz Hevia y Aldo Valle: Todo lo que debes saber de la presidenta y vicepresidente del Consejo Constitucional

Este miércoles se instaló el Consejo Constitucional, ceremonia en que sus miembros definieron que Beatriz Hevia y Aldo Valle encabecen la mesa directiva del órgano, como presidenta y vicepresidente respectivamente.

Hevia (Partido Republicano) fue electa con 33 votos como presidenta del nuevo órgano redactor, mientras que el independiente del Partido Socialista (PS) fue escogido vicepresidente de la instancia con 17 votos. Al término de sus discursos, ambos recibieron el anteproyecto por parte de la Comisión Experta.

Hevia y Valle encabezarán el Consejo Constitucional que tiene un plazo de cinco meses para discutir el nuevo proyecto de Constitución para el país, culminando sus trabajos el 7 de noviembre, en donde se debe presentar el texto completamente redactado a la ciudadanía.

Durante su discurso, la presidenta del Consejo Constitucional señaló que “estoy convencida que más allá de las diferencias, si ponemos a Chile por delante y actuamos con seriedad, este proceso puede ser exitoso”.

“Quiero invitar a los chilenos a que tengamos esperanza, a que este proceso pueda ser un punto de encuentro para construir en conjunto el futuro de nuestro país”, aseveró.

Asimismo, indicó que “sabemos que el texto de los expertos es un borrador sobre el cual son necesarias son indispensables jornadas de debate, no es un punto final, sino que un punto de partida para que llegue a ser un punto de encuentro, es deber analizar críticamente ese texto y llegar a un texto que interprete de la manera más fiel a quienes nos eligieron”.

Por su parte, Valle, señaló que “no nos asustemos por las diferencias, tenemos valores comunes, tenemos una historia común y por lo mismo tendremos que representar a quienes nos eligieron lealmente, hacerlo siempre sobre la base de que representar no es necesariamente tener que no escuchar al otro, el principio debe ser siempre escucharnos y dejarnos persuadir por el mejor argumento”.

¿Quién es Beatriz Hevia?

Beatriz Heavia Willer tiene 30 años, es abogada de la Universidad de los Andes, y parte del Partido Republicano. Se convirtió en la consejera con mayor porcentaje de apoyo en un distrito, con un 23,3% en la Región de Los Lagos.

La consejera nació en Osorno y proviene de una familia dedicada a la Ganadería. Su padre es el ex director de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Gerardo Hevia.

Comenzó a trabajar con José Antonio Kast cuando este militaba en la UDI, y lo acompañó durante su campaña presidencial de 2017. Después de la derrota de Kast en los comicios, Hevia siguió trabajando con él en la conformación de Acción Republicana, en un proyecto que terminaría siendo el Partido Republicano.

Además, durante ese tiempo fue asesora legislativa del diputado Harry Jürguensen, entonces RN, pero que en 2021 ingresó como independiente con cupo en el Partido Republicano. Posteriormente tuvo un año como asesora en el Ministerio de Economía, en el final del Gobierno de Sebastián Piñera. Se retiró de La Moneda cuando se instaló el presidente Gabriel Boric, y volvió al Congreso, hasta que decidió postularse para consejera.

¿Quién es Aldo Valle?

Aldo Valle, consejero independiente-socialista es abogado y académico, es ex rector de la Universidad de Valparaíso, entre 2008 y 2021 y vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas entre 2015 y 2020.

Ha sido militante del Partido Socialista (PS) y del Partido por la Democracia (PPD) y participó como abogado jefe de la división jurídica de la Subsecretaría de Pesca.

Para el plebiscito de 1988, Valle fue de los fundadores del PPD, del que llegó a ser presidente provincial, pero unos años después comenzó una larga carrera académica en la Universidad de Valparaíso.

“El quehacer más propio de la universidad, que es la docencia, la investigación, me capturó. Volví a la escuela de Derecho algún día de marzo de 1990, y el director de la escuela me dijo: ‘No sabe cuánto me alegro de que usted no haya aceptado un cargo político’. Era Don Mario Contreras, ya fallecido. Me dio una señal. Y me quedé en la facultad de Derecho. Fui decano de la Facultad y decano el año 2006. Y después, en 2008, fui elegido rector y fui elegido rector en tres ocasiones y estuve 12 años como rector. Y en esa condición representé también al Consejo de Rectores”, comentó Valle, consignó Ex-Ante.