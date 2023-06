“Las autoridades hablan de tensión en la red, (pero) esto es un colapso”: Ex ministro de Salud, Enrique Paris se refiere a la crisis de virus respiratorios

“Las autoridades hablan de tensión en la red, (pero) esto es un colapso”, aseguró el ex ministro Salud, Jaime Mañalich.

En conversación con La Tercera, el ex secretario de Estado señaló que “se observa una circulación viral inédita, pues es mucho más alta que otros años, y además se suma que se adelantó la fecha en la que circulan estos virus respiratorios, que afectan principalmente a los niños. El virus que más ha aumentado es el sincicial”.

“En Chile hay pocas camas pediátricas de cuidados intensivos, y cuando hay pocas camas y los pacientes graves aumentan, obviamente se produce un colapso en la red de atención. Las autoridades hablan de tensión en la red, inventaron esa palabra, porque esto es un colapso. No tenemos las camas suficientes para atender a todos los pacientes que están llegando a tener insuficiencia respiratoria. En Chile no existe la cantidad de camas suficientes, porque este es un problema que no ocurre de forma permanente en esta magnitud. Por eso he sugerido que hay que tener una tasa de conversión para ir preparando las camas a medida que van aumentando los exámenes positivos. La tasa de conversión es la que usamos en la pandemia, para saber cuántas camas se iban a necesitar, afirmó.

Asimismo, sostuvo que “nosotros hemos intentado obtener información oficial, pero no la hemos obtenido. De hecho, durante una entrevista la ministra de Salud, Ximena Aguilera, no fue capaz de decir cuántas camas tenían y ese es un punto crucial”.

Paris señaló “hubo una mala comunicación y nosotros insistimos hace meses con la circulación viral. El presidente del Colegio Médico de Valparaíso advirtió hace un mes que los casos estaban aumentando de forma muy intensa y que las UCI pediátricas no iban a ser capaces de atender todos los casos. Y hace más de un mes y medio que los informes del ISP tenían cifras que daban cuenta de un aumento enorme de los casos. Si uno compara la curva de casos con la de los años anteriores, la diferencia es enorme, y en base a esa curva se puede hacer un cálculo de cuántas camas se pueden necesitar y yo creo que eso no se hizo como correspondía”.

Respecto de si estamos en una crisis, Paris aseveró que “las crisis se llaman crisis, porque el ambiente y la población llegan a captar que se está viviendo una crisis. La crisis no es solo por el aumento de la circulación viral, sino que también por las respuestas que han dado algunas autoridades y por el fallecimiento de estos niños”.

Al ser consultado con lo que se debe hacer para enfrentar la emergencia, el ex titular del Minsal sostuvo que “primero, hay que reforzar la comunicación de riesgo. Segundo, hay que enseñarles a los papás y a los cuidadores cuándo es realmente necesario consultar para no atochar los servicios de urgencias. Tercero, hay que conseguir la mayor cantidad de camas pediátricas posibles, y así, si la curva sigue aumentando, tener las camas preparadas. Y aunque el virus sincicial no tiene vacuna, hay que reforzar la campaña de vacunación, porque si no se aumentan los niveles de vacunación contra la influenza, en unas semanas más vamos a tener muchos casos por este virus y se va recargar más el sistema”.