¿Cómo afectan los virus respiratorios a personas con Enfermedad Renal Crónica?

En medio de la crisis sanitaria por virus respiratorios que afecta al país y el peak de influenza que se espera para las próximas semanas, los profesionales de salud han alertado sobre las medidas de cuidado y prevención que la ciudadanía debe adoptar, sobre todo con los niños menores de 4 años, adultos mayores y enfermos crónicos.

En esta línea, las organizaciones vinculadas al ecosistema de la diálisis, agrupadas en la Alianza Diálisis es Vida, explican cómo pueden afectar estos virus respiratorios a personas con Enfermedad Renal Crónica y las medidas que los pacientes con esta patología deben adoptar.

Cabe destacar que, según explican los especialistas, las personas con Enfermedad Renal Crónica, poseen una alteración en su sistema inmunitario, lo que los hace más vulnerables a este tipo de virus. Es por esto que, los expertos miembros de la Alianza Diálisis es Vida, hacen llamado a los pacientes a tomar medidas preventivas y en particular, la vacunación.

María Elisa Espinoza, presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplante Renal (Senferdialt), explicó que “las personas que tienen esta patología son pacientes que tienen alteración de la inmunidad. Lo anterior, quedó demostrado cuando fue el tema de las vacunas, ya que los pacientes a pesar de tener todas las dosis no lograban ni logran tener los mismos anticuerpos que una persona que no tiene esta enfermedad. Esto genera que sean susceptibles a contraer cualquier tipo de infección”.

Posición que se alinea con lo expuesto por el presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología (Sochinefro), Rodrigo Orozco, quien dijo que “hay que considerar que los dializados son pacientes frágiles, debilitados con una supresión, con una inmunidad menor. Por la tanto, algún virus respiratorio les puede causar un cuadro bronquial, que los puede descompensar”, haciendo clara referencia al virus sincicial que ha sido el que más circulación ha tenido durante estas últimas jornadas.

Por lo mismo, ambos coinciden en la necesidad de la inoculación en contra de la influenza, como con la del coronavirus. El nefrólogo enfatiza en que “lo más importante es la vacunación, una vacunación anual de influenza y tener la vacunación del Covid al día, aunque no está circulando mucho, pero todavía hay casos”. Mientras que la enfermera, sostiene que “no es lo mismo un paciente de diálisis que no recibe todas las dosis de vacuna, versus uno que si la tiene. Lo más probable es que si le da un cuadro, le va a dar un cuadro viral más suave, no tan complejo como cuando tienen que llegar acá a un hospital, que llegan cuando les da, muy grave”.

Finalmente, otra de las medidas de prevención que resaltan los especialistas son el uso de la mascarilla, la higiene de manos, evitar a ir a lugares concurridos o con mucha aglomeración, y por último, estar atento ante cualquier síntoma y consultar a la brevedad al médico si es que posee alguna manifestación de carácter moderada o severa, como tos, sensación de escalofríos o dificultad respiratoria.