¿Quién es Claudio Reyes?: El nuevo subsecretario de Previsión Social que reemplaza a Christián Larraín tras su bullada salida

Este viernes, el presidente Gabriel Boric designó a Claudio Reyes Barrientos como nuevo subsecretario de Previsión Social, siendo el encargado de reemplazar a Christian Larraín, y teniendo como principal foco llevar adelante la reforma a las pensiones del Gobierno.

“La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia, informa que, a contar de hoy, viernes 16 de junio de 2023, el Presidente de la República ha decidido nombrar a Claudio Reyes Barrientos como Subsecretario de Previsión Social”, señaló presidencia en un comunicado.

Militante del Partido por la Democracia (PPD), Reyes llega al cargo que ya ocupó entre 2009 y 2010 durante el primer gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet. Entre el año 2008 y 2010 estuvo en la Subsecretaría de Previsión Social coordinando la reforma previsional.

Desde el 20 de marzo de este año Reyes se desempeñaba como coordinador de modernización del Estado en el Ministerio de Hacienda. Según detalla su Linkedin, es ingeniero Comercial PUC, mejor egresado 1976, “antes, se desempeñó como director de datos en la División de Gobierno Digital de la Segpres, responsable de la gobernanza de datos del Estado”.

Asimismo, fue superintendente del área entre 2014 y 2020, incluyendo también el segundo gobierno Bachelet y parte del mandato de Sebastián Piñera.

“Igualmente, se ha desarrollado en el sector privado y ha sido consultor internacional para el BID, BM, OIT, PNUD, entre otros organismos”, aseveró La Moneda.

La carrera de Claudio Reyes Barrientos

En su LinkedIn se informa que estuvo “a cargo de la unidad de migración del Ministerio de Desarrollo Social. Entre 2010 y 2014 fue coordinador de proyectos de Flacso Chile (…) De 2006 al 2008 asesor económico de Sercotec, entidad a cargo de microempresas en Chile. De 2001 al 2005, CEO de Grupo Altas Cumbres, grupo de entidades microfinancieras, en Argentina, Perú, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, R. Dominicana y Chile, con US$ 800 millones de ventas anuales, 9.000 empleados y 500 oficinas”.

Ahí mismo dice que entre 1990 y 2001 fue “socio de International Links Ltd., consultora en temas financieros, previsionales y económicos, consultor del Banco Mundial, BID, AID, PNUD y gobiernos en Argentina, Bangladesh, China, Colombia, El Salvador, Honduras, Kazakhstan, Kirghyzstan, Kenia, Letonia, Panamá, Paraguay, Perú, Nicaragua, México, República Dominicana, Rumania y Venezuela”.

Asimismo, su Linkedin detalla que antes fue “asesor de dos presidentes del Banco Central de Chile (1987-1989 de Enrique Seguel y en 1990 de Andrés Bianchi). Jefe de gabinete del Ministro de Hacienda de Chile en 1989. Ingresó en 1985 al Banco Central de Chile en un programa del Banco Mundial para reestructuración de empresas. Asesor de la presidencia del Banco Central de Chile, participó en la reestructuración de la deuda interna. Antes Subgerente de Finanzas del Banco BHIF, hoy BBVA (1980-1985)”.

También señala que tiene “estudios de M.Sc. en Finanzas Internacionales en UMIST, Inglaterra, formación ejecutiva en Kellog School of Management, Northwestern University y en New York Institute of Finance y actividades académicas en PUC y Universidad Mayor. Director de empresas públicas y privadas”.