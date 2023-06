“Los cinco pasajeros del Titan han muerto”: Informa OceanGate, la empresa dueña del submarino

El texto, la empresa sostuvo que “creemos que hemos perdido, tristemente, a nuestro CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, Hamish Harding, y Paul-Henri Nargeolet”.

Asimismo, afirma que “este es un momento extremadamente triste para nuestros dedicados empleados que están agotados y profundamente afligidos por esta pérdida. Toda la familia OceanGate está profundamente agradecida a los innumerables hombres y mujeres de múltiples organizaciones de la comunidad internacional que agilizaron los recursos de gran alcance y han trabajado tan duro en esta misión”.

“Apreciamos su compromiso para encontrar a estos cinco exploradores, y sus días y noches de trabajo incansable en apoyo de nuestra tripulación y sus familias. Este es un momento muy triste para toda la comunidad de exploradores, y para cada uno de los familiares de los perdidos en el mar”, sostiene el comunicado.

CNN confirms: OceanGate released a statement saying they believe the passengers onboard the Titanic expedition submersible have “sadly been lost.” Full statement below pic.twitter.com/9QY5hxkHQI

— Jenn Sullivan (@JennSullivanTV) June 22, 2023