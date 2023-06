“No había búsqueda”: James Cameron critica a OceanGate y los operativos por el hundimiento del Titán

Gran consternación mundial generó el hundimiento del sumergible el Titán de OceanGate y la muerte de los 5 tripulantes que iban a ver los restos del Titanic. En este escenario, James Cameron, quien dirigió la película que narra el hundimiento del trasatlántico y quien lo ha visitado varias veces, se refirió en la BBC a esta tragedia con fuertes críticas a la empresa encargada del Titán.

“Para mí, no había dudas, no había búsqueda. Cuando por fin bajaron un vehículo operado por control remoto que podía llegar a la profundidad, lo encontraron en cuestión de horas. Probablemente en cuestión de minutos”, dijo Cameron

Además, afirmó que las publicaciones que notificaban que el sumergible tenía solo 96 horas de oxígeno y especialmente los supuestos ruidos en el océano dieron falsas esperanzas a los familiares de las víctimas y fueron una “farsa prolongada y pesadillesca”

Principalmente los dardos del cineasta fueron hacia OceanGate, compañía que según Cameron no tener la capacidad de hacer estos recorridos. “Creo que eso está bastante claro. Desearía haber sido más elocuente al respecto, pero creo que no sabía que no estaban certificados porque realmente no lo estaba estudiando. No estaba realmente interesado. Stockton Rush me preguntó si quería salir y bucear esta temporada, ya sabes, no estaba interesado” afirmó.

“Ha sido solo gente corriendo, agitando los brazos con el pelo en llamas durante cuatro días seguidos. Y me siento terrible por lo que las familias deben haber estado pasando durante ese tiempo. Y eso continúa. Volvemos a ‘¿por qué las autoridades optaron por no decir lo que sabían?’. Ahora surge la pregunta, ¿no es así?”, prosiguió.

Incluso, Cameron aseguró que a penas se enteró de lo sucedido sabía del trágico final. “Contacté a algunas personas más (…) Recibimos la confirmación en una hora de que había habido un fuerte golpe al mismo tiempo que se perdieron las comunicaciones el sumergible. Un fuerte golpe en los hidrófonos. Pérdida del transpondedor. Pérdida de comunicaciones. Sabía lo que sucedió. El submarino implosionó. Envié correos electrónicos a todos los que conozco. Dije: ‘Hemos perdido algunos amigos. El submarino ha implosionado. Está en el fondo en pedazos en este momento’. Lo envié el lunes por la mañana”, aseguró.

OceanGate responde

Frente a las duras críticas del director de cine Guillermo Söhnlein, cofundador de OceanGate, respondió a las acusaciones de Cameron y de la opinión pública frente a los cuestionamientos de la empresa.

En BBC Radio 4, Söhnlein afirmó que la empresa estaba capacitada para realizar el viaje “Las personas no hacen más que equiparar certificación con seguridad e ignoran los 14 años de desarrollo del sumergible Titán”, dijo.

“Cualquier experto que sopese esto, incluyendo a Cameron, también admitirá que no estaban cuando se diseñó el sumergible, durante el proceso de ingeniería del sumergible, durante la construcción del sumergible y, con seguridad, tampoco cuando se llevó a cabo el riguroso programa de pruebas al que se sometió el sumergible”, agregó.

Además, afirmó que cualquier experto “conoce el riesgo de operar bajo tal presión y sabe que en un momento determinado corre el riesgo de sufrir una implosión de este tipo”.