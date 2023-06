“Es muy poco probable que no supiera”: Ignacio Latorre se refiere a figura de Catalina Pérez y caso Democracia Viva

Consultado por el caso Democracia Viva que está aquejando a su partido, el senador Ignacio Latorre, se refirió a la figura de Catalina Pérez comentando que “es muy poco probable que no supiera” de los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.

Agregando: “es muy poco probable que no supiera, porque es su propia región, era su círculo cercano, etc., y habrá que comprobar si tuvo injerencia o no en la firma del convenio, puede que sí, puede que no, eso no lo sabemos. Por eso que hay que despejar su grado de responsabilidad y ella va a tener derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia que es un principio que hay en Chile”.

Y afirmó sobre Pérez: “tendrá que proactivamente poner los antecedentes a disposición, no esperar que la pillen (…) eso es lo que hemos pedido a todos nuestros militantes”.

Con respecto al partido Revolución Democrática, Latorre aseguró que “no hemos recibido recursos de la fundación ni de ninguna otra fundación que se ha nombrado”.