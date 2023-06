¿Cómo las fundaciones reciben financiamiento del Estado?

En medio del caso Democracia Viva, una de las preguntas que quedan en el aire es ¿Cómo se financian las fundaciones?

En Chile, por regla general, la fundaciones se financian a través de aportes de empresas privadas o concursos públicos, sea de ministerios o de municipalidades.

Respecto de las donaciones, el marco legal chileno establece regulaciones de las donaciones que puede recibir cualquier fundación sin fines de lucro en Chile. Estas leyes son la Ley de Donaciones Culturales y la Ley de Donaciones Sociales.

Por su parte, en Hablemos en Off, Andrea Repetto, presidenta del directorio de Fundación para la Superación de la Pobreza, explicó que la organización que ella preside recibe fondos directamente del Estado a través de MDS y convenios con otros ministerios “recibe fondos directamente del Estado a través de MDS y convenios con otros ministerios”.

Financiamiento del Estado a las fundaciones: ¿Cuál es el modus operandi?

“Hay fundaciones que si son obligadas a contratar personas. Lo que hacen es que concursan y consiguen los recursos para un trabajo que sí se hace, y firman el convenio con el Minvu”, afirmó Matías del Río en Hablemos en Off. Tras esto, explicó que les llega otro mail en que se les informa que tienen que contratar a personas por cierto monto y van copiados en ese correo las personas que serán contratadas y, en este caso, sus correos son @minvu.cl”.

El periodistas aseveró que “el caso de las personas que me comentaron a mí son profesionales, no tienen militancia, sí fueron a la pega pero habían días que no estaban en ese trabajo y se sabía que estaban en el Minvu trabajando. No aparecen ni con boleta ni contrato en el ministerio”.

“Las personas contratadas por esta fundación, el día que trabajaban en el Minvu, fiscalizaban los recursos pero no de la misma fundación, sino de otra”, afirmó.

Asimismo, del Río explicó que si una persona dejaba el puesto, el Minvu enviaba un mail a la fundación informado de esto y dando la instrucción de quién asumirá este puesto, con tal remuneración y plazo.