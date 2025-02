¿Qué efectos tiene el desafuero de la diputada Catalina Pérez?

Luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta aprobara la solicitud de desafuero contra la diputada Catalina Pérez, exmilitante del Frente Amplio, su defensa anunció que recurrirá a la Corte Suprema como última instancia para evitar la medida. Sin embargo, este proceso aún debe cumplir varios pasos antes de concretarse.

El tribunal de alzada emitió un veredicto unánime, y se espera que la sentencia sea publicada el 20 de febrero. A partir de esa fecha, la defensa de Pérez tendrá cinco días hábiles para presentar una apelación.

Caso Democracia Viva

Pérez es investigada por la Fiscalía de Antofagasta por su posible participación en el caso de Democracia Viva, una fundación acusada de suscribir convenios por aproximadamente 426 millones de pesos con la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta. Según el Ministerio Público, estos acuerdos beneficiaron económicamente a exmilitantes de Revolución Democrática, entre ellos Daniel Andrade, expareja de Pérez, y Carlos Contreras, su exjefe de gabinete.

Por su parte, el abogado de la diputada, Gonzalo Medina, mencionó no estar de acuerdo con la sentencia de la Corte de Apelaciones. “No compartimos la decisión, y obviamente, recurriremos de apelación a la Excelentísima Corte Suprema. Este desafuero no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas”, mencionó.

¿Cuáles serían los efectos?

De confirmarse el desafuero, Pérez no podrá ejercer su función legislativa, lo que significa que la diputada quedará inhabilitada para votar y participar en sesiones del Congreso. Además, el abogado constitucionalista Mauricio Daza, explico a La Tercera que “su escaño se resta del número total de parlamentarios para calcular las mayorías necesarias para la aprobación de leyes”.

Sin embargo, según el abogado, la diputada seguirá recibiendo su dieta parlamentaria y los montos asociados a asignaciones, tales como gastos de asesores, transporte, arriendo de sedes, etc.

Por otro lado, el abogado Jaime Bassa aclaró que la suspensión de Pérez en su cargo solo se hará efectiva una vez que la Corte Suprema dicte sentencia definitiva. Hasta ese momento, podrá continuar ejerciendo sus funciones como diputada.

“El artículo 419 del Código Procesal Penal señala que el diputado o senador que quedará suspendido en su cargo, solo una vez que sea comunicada la sentencia definitiva de la Corte que declara el desafuero. Por lo tanto, mientras eso no ocurra la diputada no puede ser suspendida de sus funciones y seguirá ejerciendo su cargo hasta que la justicia no haya agotado todas las instancias”, mencionó.

El fiscal Cristián Aguilar, a cargo del caso, indicó que está a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema para solicitar la formalización de Pérez y eventuales medidas cautelares. “Se evaluarán en su oportunidad”, señaló.