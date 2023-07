“Está marcada por la homofobia”: Presidente Boric arremete contra Marcela Aranda por acusación constitucional contra el ministro Marco Antonio Ávila

“Las acusaciones constitucionales son legítimas herramientas de fiscalización de los diputados. Desgraciadamente la acusación al Ministro Ávila está marcada por la homofobia, que aquí queda claramente en evidencia. Esto no debiera ser aceptable en nuestra sociedad”.

Este mensaje lo publicó el presidente Gabriel Boric en su cuenta de Instagram, con un video de Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano, quien fue invitada a la comisión encargada de analizar la admisibilidad del libelo acusatorio.

En el video, Aranda, quien fuera promotora del “bus de la libertad” sostuvo “él (Marco Antonio Ávila) hoy día y su activismo LGTBIQ+ y su condición ha superado el límite de lo privado y él ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños y de las comunidades educativas, tomando esa posición para ejercer ese activismo”.

Vallejo asegura que “no hay argumento político y jurídico que la sostenga”

En un punto de prensa en La Moneda, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseveró que la acusación contra Ávila está “inspirada en la homofobia y la discriminación“.

Además, comentó que, por lo que han “visto y analizado”, “no hay argumento político y jurídico que la sostenga. Esta es una acusación constitucional que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación. No hay una línea (…) que tenga sustento político y jurídico”.

“Para aquello nuestro gobierno no va a estar disponible y esperamos, obviamente, que en el análisis del mérito de esta acusación constitucional, no exista la mayoría para avalar un acto tan elevado de discriminación y homofobia contra un ministro de Estado, a quien se le ha acusado, además, de hechos que no corresponden a su periodo de administración, e incluso, a hechos que corresponden a la administración de un municipio, ni siquiera desde el Ministerio de Educación de un gobierno anterior“, agregó.

Vallejo al respecto, reiteró que la “irresponsabilidad” en la situación “es muy grande”, añadiendo que el libelo “carece de rigurosidad, profesionalismo, argumentos de sustento político y jurídico, y más bien se basa en un acto de homofobia”.