La votación de la acusación constitucional contra Marco Antonio Ávila: ¿Cuáles son los escenarios que enfrenta el ministro de Educación?

A partir de las 10:00 de la mañana de este miércoles, comenzó la revisión y posterior votación de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que la comisión evaluadora enviara un informe negativo sobre esta.

A su llegada al Congreso, Ávila aseveró que “estoy convencido que en nuestra gestión, y en particular yo, no he faltado a la Constitución ni a las leyes”.

La acusación se presentó el 19 de junio, bajo el fundamento de vulneración al derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, sobre todo en las orientaciones sexuales, y el incumplimiento del rol de supervigilancia del Mineduc, como en el caso de la Junaeb.

En la antesala de la votación, el presidente de la DC, Alberto Undurraga, aseveró en Duna en Punto que “yo voy a votar en contra de la acusación contra el ministro Ávila (…) Es poco probable que hayan votos de la DC apoyando la acusación”.

Por su parte, desde Evópoli, los diputados Francisco Undurraga y Jorge Guzmán, informaron que votaran en contra de este libelo: “A pesar de su paupérrima gestión, el libelo no permite jurídicamente aprobarlo”, afirmó Undurraga.

El debate en Cámara de Diputadas y Diputados

Antes de que la Cámara de Diputados inicie el debate, la defensa podrá plantear la cuestión previa, es decir, que la acusación no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución. Si la sala la apoya, la acusación se tendrá por no interpuesta. Si se rechaza, el libelo sigue adelante. Las votaciones requieren la mayoría simple de los diputados presentes en sala.

La acusación llega a la sala con recomendación de rechazarla, por lo cual -de acuerdo a lo establecido en la Constitución- se dará la palabra a un diputado que la sostenga y después podrá contestar el afectado o, si éste no lo hiciere, un diputado partidario de que se deseche el libelo.

¿Qué pasa si se aprueba la acusación constitucional?

Si la acusación es aprobada, la Cámara de Diputados deberá comunicar este hecho al Senado y al afectado dentro de las 24 horas siguientes de concluida la sesión. El Senado actuará como jurado y, si aprueba la acusación, el ministro será destituido e inhabilitado de ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años.

Los capítulos que conforman la acusación son:

Infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las “Jornadas de Educación No Sexista”.

Infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las “Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile”.

Infracción de la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la “Política de Educación Inclusiva” del Ministerio de Educación.

Infracción al rol de autoridad y conducción del sector educativo.

Incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión del inserto de información sobre “educación no sexista” en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público.

Incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión de los programas “de Alimentación Escolar” y “de Alimentación Parvularia”.

Incumplimiento de la ley en lo referente al Sistema de Educación Pública, con ocasión de graves negligencias e inejecuciones en implementación de los Servicios Locales de Educación.

Sigue la votación de la acusación aquí: