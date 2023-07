“No soy homofóbica”: Diputada Cordero luego de tratar al ministro Ávila de “pervertido” y “asqueroso”

Tras la transversal crítica que recibió por su dichos contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la diputada (IND-RN), María Luisa Cordero, aseguró que “no soy homofóbica”.

“Lo dejo muy en claro, yo no soy una persona homofóbica, todo lo contrario. Yo, durante la dictadura, trabajé con un médico y acompañamos, apañamos y ayudamos a transgéneros y transexuales que se iban a atender con nosotros al hospital psiquiátrico”, se justificó

Asimismo, aseveró que “no soy homofóbica, quiero recalcar que el tema no va por ahí, que la izquierda no use estos dichos para tapar la ineficiencia que ha tenido el ministro de Educación con respecto a los graves problemas que aquejan a la educación pública”.

Sobre sus insultos a Marco Antonio Ávila, la parlamentaria independiente aseguró que con el secretario de Estado “tenía una relación muy afable. Cuando vino la interpelación el año pasado, yo me preocupé del notable color oscuro que tenía en su piel y él, que es una persona cuerda y empática, aceptó mi sugerencia y se hizo exámenes de laboratorio”.

“Ahora, si él se siente ofendido porque le dije ‘gordito’ , yo también soy gordita, no tengo ningún problema en ofrecerle mis más profundas disculpas. No soy yo de andarme burlando de la gente”, cerró María Luisa Cordero.

Los polémicos dichos de la diputada Cordero

Cabe recordar, que los dichos de Cordero fueron en el programa en que participa en radio El Conquistador.

“La queja contra Ávila es una incitación a la precocidad sexual (…) yo que soy católica, me hago parte. Creo que le firmé la ley a ella, porque me parece que es insólito, inadmisible, nauseabundo y asqueroso que el ministro de Educación que debería estar llorando en la noche porque hay niños que no saben leer y están en cuarto básico, está preocupado de la incitación a la sexualidad, y que tenga activo y reactivo el clítoris”, dijo Cordero.

Asimismo aseveró que “el famoso Ávila, si no fuera ministro de Educación yo ya había solicitado que lo metan preso por incitación a la precocidad y la perversidad sexual infantil”. La diputada que también lo calificó de “pervertido”.