“Pervertido” y “un gordito enfermo”: Los polémicos calificativos de la diputada Cordero contra el ministro Ávila

“Pervertido” y “un gordito enfermo”, son parte de los calificativos que usó la diputada María Luisa Cordero, independiente por la bancada de Renovación Nacional (RN), para referirse al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en el marco de la votación de la acusación constitucional en contra del secretario de Estado.

En el programa en que participa en radio El Conquistador, la parlamentaria agredió verbalmente a Ávila, quien ha sido cuestionado por su orientación sexual.

“La queja contra Ávila es una incitación a la precocidad sexual (…) yo que soy católica, me hago parte. Creo que le firmé la ley a ella, porque me parece que es insólito, inadmisible, nauseabundo y asqueroso que el ministro de Educación que debería estar llorando en la noche porque hay niños que no saben leer y están en cuarto básico, está preocupado de la incitación a la sexualidad, y que tenga activo y reactivo el clítoris”, dijo Cordero.