Quería ser un Beatle: La gran confesión de Brian May

Brian May es uno de los guitarristas más destacados e influyentes en la historia de la música, lo que lo ha llevado a colaborar con muchos artistas de distintos estilos como Alice Cooper, Black Sabbath o Lady Gaga.

Sin embargo, recientemente el británico confesó que “uno de los arrepentimientos que siento es que no tuve la oportunidad de trabajar con John Lennon (…) Podría imaginarnos llevándonos bien”.

Además, comparó a The Beatles con su histórica banda. “Los Beatles no siempre estaban de acuerdo, siempre tiraban y empujaban, un poco como nosotros en Queen. Creo que John habría estimulado las cosas de manera muy fuerte. Tendrías que trabajar muy duro para mantener el ritmo, para creer en tus instintos”, dijo.

El astrofísico no ocultó su fanatismo por los de Liverpool, asegurando que “estoy seguro de que no hubiera sido fácil ser un Beatle, pero me hubiera identificado con ese increíble nivel de creatividad”.

Incluso, el músico contó su reacción al ver la serie The Beatles: Get back donde se cuenta la historia de los legendarios músicos británicos.

“Me entristeció un poco ver el primer capítulo, porque me recordó a nosotros. A veces Queen en el estudio decía: ‘Aquí estamos, y las cosas no encajan del todo’. Sentí que ellos estaban en un lugar bastante doloroso, pero en el segundo episodio sentí que realmente se estaban encontrando de nuevo. Es un manual sobre cómo estar en un estudio”, afirmó.

Otras bandas

El guitarrista no ocultó su gusto por otras bandas, confesando que “si no hubiera sido The Beatles, podría haber sido Led Zeppelin. Si me hubieran dejado entrar”.

Además, afirmó que le gusta escuchar música más reciente, como Pink, Foo Fighters y Avril Lavigne. “Tengo algunos CD en el auto que tiendo a seguir escuchando”, agregó.

Por otro lado, reconoció el talento de Guns N’ Roses y recordó cuando tocaron juntos en el concierto en homenaje a Freddy Mercurry.

“Fueron increíbles, una gran banda en vivo, y fueron muy amables conmigo. Axl era fanático de Queen y estaba muy influenciado por lo que hacíamos. Freddie ya no estaba y yo estaba cantando y tocando mi propia guitarra al mismo tiempo, lo cual es difícil. Fue una sensación extraña, porque estaban tocando estos grandes espectáculos que Queen habría estado tocando”, declaró.