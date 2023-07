“O lloras o te vas”: El día en que Sampaoli quiso sacar a Vidal de la Roja tras chocar en la Copa América

“Tuve un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores… Ahora me di cuenta lo que la gente me decía de quién era él, la persona que es. Me siento feliz al no estar con él”, así catalogó a Jorge Sampaoli Arturo Vidal, culpándolo de su salida del Flamengo. La relación entre el DT y el volante ha tenido luces y sombras y que pareciera ser que hoy vive un quiebre definitivo.

Pero la historia muestra un punto de quiebre previo a esta situación. En 2015, mientras se disputaba la Copa América en Chile, se vivió uno de los hechos más polémicos en la historia del deporte nacional. En un día de descanso, Arturo Vidal chocó su Ferrari en estado de ebriedad.

La opinión pública estaba dividida entre quienes creían que Vidal debía seguir jugando la Copa, mientras que otros decían que el volante debía abandonar la Selección, Sampaoli estaba entre estos últimos.

Y es que el casildense arrastraba diferencias con el exColo Colo desde antes de este incidente. “Le tenía la cagada en el camarín. Era indisciplinado, llevado a sus ideas”, dijo uno de los testigos.

La decisión final del destino de Vidal se tomaría en una reunión entre el cuerpo técnico y los dirigentes de la ANFP. Sergio Jadue, el por entonces presidente de la Asociación Nacional, pensaba que el jugador debía mantenerse en el plantel, ya que este recibiría sanciones legales por sus hechos y que no correspondía darle un segundo castigo, pero el DT estaba decidido a expulsar al volante de Juan Pinto Durán.

Incluso, el dirigente llegó a realizar llamados desesperados a autoridades de La Moneda. “Sergio, yo sé que usted es el presidente de la federación, que usted es el que manda, pero haga lo que tiene que hacer por el bien del país”, le habrían dicho desde el Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet

La conferencia

La reunión entre el entrenador y el dirigente llegó a un punto crítico, Jadue pensaba que Vidal ganaría la Copa, mientras que Sampaoli lo quería afuera. “Ya, huevón, vamos a Pinto Durán a sacar a Vidal, pero tú lo echai”, le abría dicho el presidente de la ANFP al DT, lo que lo hizo pensar nuevamente su decisión, no quería dividir al plantel y ser el responsable de la expulsión de Vidal de la selección. “Sampaoli no quería a Vidal, quería echarlo. Pero no quiso aparecer como el que lo iba a echar. Se cagó entero. Sergio no le dio el apoyo que buscaba”, declaró un exasesor de Jadue.

Finalmente, se realizó una conferencia de prensa donde Vidal daría explicaciones por su delito. Jadue sabía que en esa ocasión el jugador se jugaba el perdón de los hinchas, pero más importante, de Sampaoli. “O lloras o te vas”, le dijo el dirigente al jugador, a lo que le respondió“pero yo no soy actor”.

Vidal lloró y pidió perdón frente al país. Ante esto, Sampaoli decidió mantener a Vidal en el plantel, la presión era demasiada para tener que enfrentar la partida de uno de los mejores jugadores del equipo.