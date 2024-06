“Da tristeza y rabia porque no es algo futbolístico”: Las palabras de Arturo Vidal tras marginación de la Copa América

Una de las grandes sorpresas de la nómina de Ricardo Gareca para la Copa América 2024 fue la ausencia de Arturo Vidal y Gary Medel, jugadores históricos de la Selección Chilena.

Si bien, ambos habían estado presentes en todos los procesos de La Roja de los últimos años, no estarán en lo que podría ser el último certamen continental de la “generación dorada”.

La situación, no cayó bien en el volante de Colo Colo, y fiel a su estilo, lanzó críticas al entrenador argentino, señalando que “da tristeza, te da rabia no poder estar, porque no es algo futbolístico, sino que es una decisión del entrenador que tiene todo el derecho a elegir sus jugadores”.

“Claramente me hubiese encantado estar. Estoy en el mejor equipo de Chile, uno de los 16 mejores equipos de Sudamérica. Entonces, te queda la espina, pero así es el fútbol. Siempre estas cosas las tomo como reto”, apuntó el bicampeón de América.

Los descargos de Vidal

Pese a esto, el exjugador de la Juventus señaló que “hay que apoyar de afuera. Ojalá que a la Selección le vaya bien, por el bien del fútbol chileno y esperar que debuten con un triunfo si Dios quiere”.

Pese a esto, el mediocampista declaró que: “No estoy ahora, pero vienen partidos de las Eliminatorias, que son muy difíciles y hay que llevar a Chile al Mundial, y espero prepararme en la mejor forma, jugar mucho mejor que la primera parte y pelear con Colo Colo las copas, y eso me va a volver a llevar a la Selección”.

“Ya pasé mi mejor momento, por algo pasé por los mejores equipos del mundo. Entonces, claramente, tengo que mantenerme nomás, seguir jugando, tener mucho fútbol en el cuerpo, que eso es lo que me va a ayudar a estar bien preparado para lo que me toque acá en Colo Colo o en la Selección”, confesó Vidal.