Ministra Vallejo por carta de la UDI: “No podemos hacer depender el aumento de las pensiones en nuestro país de un chantaje circunstancial que está en el marco de la política pequeña”

“No puede ser que las urgencias ciudadanas dependa de cuánto le cae bien o no un ministro de Estado. No podemos hacer depender el aumento de las pensiones en nuestro país de un chantaje circunstancial que está en el marco de la política pequeña”, aseguró al vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respecto de la carta de envió la UDI, solicitando al presidente la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

En el gremialismo que apuntaban al ministro como el responsable del robo, ocurrido en el Ministerio de Desarrollo Social, de los computadores y la caja fuerte, que contenía documentos correspondientes a boletas de garantía de convenios.

Sobre la responsabilidad del secretario de Estado, el presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmó que “eso lo tiene que acreditar la justicia. Nosotros creemos que sí podemos exigir una responsabilidad política, que es lo que estamos haciendo”.

“Si existe esa responsabilidad, más allá de las imputaciones que se puedan haber realizado, a quienes les corresponde llegar a esas definiciones son los tribunales de justicia“, sostuvo.

Frente a la postura del partido de no bajarse de la mesa de negociación de la reforma previsional si no sale Jackson del gabinete, Vallejo aseveró: “Basta de utilizar excusas para retrasar un acuerdo sobre las pensiones. Las pensionadas y pensionados de Chile no pueden seguir esperando. Si logramos la anhelada reforma previsional con un pacto fiscal, podremos decir que no existirán adultos mayores de 65 años en Chile que tengan ingresos bajo la línea de la pobreza”.

“Queremos llamar a la UDI a una profunda reflexión. Sabemos que hay quienes militan en ese partido que tienen un sentido de responsabilidad”, afirmó la vocera.

Además, aseveró que “en estas semanas que van hacer claves para el pacto fiscal y la reforma de pensiones, la estrategia de gobierno va a ser el diálogo con aquellos que muestran disposición, altura de mira y voluntad democrática”