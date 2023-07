Presidente Gabriel Boric afirma que parte de él quiere terminar con el capitalismo y que “no es la mejor manera de resolver nuestros problemas en la sociedad”

En una entrevista con la BBC el Presidente Gabriel Boric respondió a los cuestionamientos del exministro de Hacienda en el primer gobierno de Michelle Bachelet Andrés Velasco, quien afirmó que los chilenos no quieren terminar con el capitalismo, sino que mejorarlo.

Durante la conversación con el periodista Stephen Sackur el mandatario afirmó que “No estoy de acuerdo con Andrés Velasco, creo que eso está en disputa, en una disputa permanente” y reconoció que “una parte de mí” quiere derrocar al capitalismo en Chile.

“Creo firmemente que el capitalismo no es la mejor manera de resolver nuestros problemas en la sociedad”, agregó el presidente.

Sin embargo, el mandatario declaró que no puede terminar con este modelo “si no se propone una alternativa que sea viable y que sea mejor para la gente”, además, declaró que “una de las cosas que he aprendido en el cargo, no solo en el cargo, es algo obvio, pero ahora está tan claro como el cristal, es que no se puede refundar un país”.

En este sentido, Boric afirmó que para realizar cambios en el modelo económico nacional se deben generar mayorías “fuertes” y que estas modificaciones se deben hacer de manera progresiva.

“No ha hecho más que reafirmar las convicciones”

Al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió los dichos del mandatario afirmando que “no ha hecho más que reafirmar las convicciones que ha tenido desde el minuto uno de asumir como Presidente de la República”.

“Es de toda lógica que el Presidente señale algo que ha sido declarado de manera transversal, independientemente del sector político o religioso, incluso, de que el capitalismo no es la solución a todos los problemas sociales, y la realidad chilena ha dado prueba por décadas de aquello”, agregó la secretaria de Estado.

En este sentido, la ministra destacó la importancia que para el Gobierno tiene avanzar a un Estado de bienestar para que “protege a nuestros compatriotas, que permite dar certezas y garantías de que cuando se cae en una enfermedad grave, haya un Estado que provea de salud de manera oportuna”, añadiendo que “cuando hablamos, por ejemplo, de las pensiones, de la salud, educación o vivienda, veamos las consecuencias que ha traído que lo que rija sea simplemente el ánimo de lucro, hacer negocio con cosas que debieran ser derechos sociales”.

“El Presidente ha dicho que es evidente, ante la magnitud de los problemas sociales presentes en nuestro país, que la solución no puede ser exclusivamente el capitalismo”, concluyó Vallejo.

Críticas

Si bien distintas voces del oficialismo apoyaron las palabras del Presidente Boric, desde la oposición los dichos de Boric fueron fuertemente criticados. “Yo lamento estas palabras del Presidente Boric porque no hacen más que demostrar que sigue teniendo un alma de dirigente universitario que romantiza un socialismo fracasado en todo el mundo, que reprimió a miles de personas, que restringe la libertad de las personas, que restringe la democracia y que no permite el emprendimiento ni el bienestar personal”, dijo en Emol el diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de RN.

Francisco Undurraga, diputado de Evópoli fue otro de los parlamentarios que se mostró crítico de las declaraciones del mandatario. “Pareciera que tenemos dos presidentes: uno que hace ciertas declaraciones fuera de Chile y otro que llama al diálogo cuando está en el país. ¿Quién es realmente el Presidente que nos gobierna? Lamentablemente nos hemos acostumbrado a sus dobles discursos y sus múltiples ‘volteretas’ en temáticas fundamentales para la ciudadanía”, declaró a Emol el parlamentario.