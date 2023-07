¿Cómo Sting inspiró a Christopher Nolan para hacer Oppenheimer?

Oppenheimer, la última película del aclamado director Christopher Nolan está siendo todo un éxito y se ha convertido en un fenómeno, no solo por la cinta, sino que por la historia que cuenta.

Precisamente la construcción de armas nucleares, confesó el cineasta en una entrevista con Entertainment Weekly, fue uno de los mayores miedos que vivió en su juventud en Inglaterra.

Y es en ese momento en que Sting apareció en la vida de Nolan como una inspiración para lo que sería su película un par de décadas después.

Sting y Oppenheimer

En 1985 el músico lanzó su primer álbum como solista, The Dream of the Blue Turtles, en donde incluyó una canción que trata sobre el temor a una posible guerra nuclear: Russians.

“Yo era un adolescente en los 80 en Inglaterra y era el momento álgido de la Campaña para el Desarme Nuclear, la Greenham Common; la amenaza de una guerra nuclear era el mayor miedo que todos teníamos. Creo que conocí a Oppenheimer en esa relación; creo que se hacía referencia a él en la canción de Sting sobre los rusos y habla de los ‘juguetes mortales’ de Oppenheimer. Entonces formaba parte de la cultura pop, sin que supiéramos mucho de él”, dijo Nolan al medio antes mencionado.

De hecho, en esa canción, el cantante hace una referencia explícita al llamado padre de la bomba atómica en la frase “¿Cómo puedo salvar a mi hijito del juguete mortal de Oppenheimer?”.

Nolan confesó que a partir de ese momento la figura de Robert Oppenheimer estuvo siempre en su mente, incluso, en su película del 2020 Tenet, hay una línea donde se hace referencia al científico, demostrando que desde hace años, el inglés tenía pensado retratar este personaje en una película

“Esa película trata de una extrapolación de ciencia ficción de esa noción: ¿Se puede volver a poner la pasta de dientes en el tubo? El peligro del conocimiento es que, una vez desvelado, una vez conocido, una vez que es un hecho, no se puede dar marcha atrás al reloj y guardarlo”, concluyó Nolan.