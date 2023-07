Dolly Parton hace cover de Queen con una mezcla entre We are the champions y We will rock you

La leyenda de la música country, Dolly Parton, sorprendió a todos y lanzó un cover de Queen, donde mezcal We are The Champions y We Will Rock You en una única canción.

El lanzamiento de esta canción se da como un adelanto de su nuevo disco Rockstar, donde incursionará en el rock y sonidos más pesados.

En este nuevo álbum la cantante colaboró con grandes artistas como Stevie Nicks, Rob Halford, Nikki Sixx y Paul McCartney, donde contará con 30 canciones que se dividen en 21 covers y nueve canciones originales.

“¡Estoy muy emocionada de presentar por fin mi primer álbum de rock and roll ‘Rockstar’! Me siento muy honrada y privilegiada de haber trabajado con algunos de los más grandes cantantes y músicos icónicos de todos los tiempos, y poder cantar todas las canciones icónicas a lo largo del álbum fue una alegría sin medida”, dijo la artista.

Rockstar será lanzado el 17 de noviembre y contará con reversiones de clásicos del rock cono Let It Be de The Beatles, Open Arms de Journey, Every Breath You Take de Sting, Purple Rain de Prince, (I Can’t Get No) Satisfaction de The Rolling Stones y muchos más.