“Luzco muy mal”: El último video que publicó Sinead O’Connor 10 días antes de su muerte

El mundo sigue conmocionado luego de la muerte de Sinead O’Connor, una de las cantantes más aclamadas de la década de los 90.

10 días antes de morir, la cantante irlandesa publicó un video en su Twitter tratando de comprobar su identidad. “Esta es mi cuenta. Estoy tratando de filmar un jodido video con el teléfono en 4K o HD”, comienza diciendo.

“Como sea, luzco muy mal. Y es por eso que no quería hacer un video. Pero que uno de tus hijos muera no es bueno para el cuerpo de uno”, prosiguió recordando a su hijo Shane, quien murió el 6 de enero de 2022.

Además aprovechó de mostrar su casa, unas flores que le regaló un amigó y una guitarra junto a unos parlantes con los que prometió “componer algunas melodías”.

También mostró a sus seguidores cómo estaban cuidando su piel con un humectante. “Eso es lo que les puedo mostrar porque el lugar está hecho un desastre”, cerró su video.

Hey, some folks been asking I make video to prove identity .. Now, I’ve been up all night listening to Hindu Aestheticism books on You Tube. And Madonna’s stylist told me to eat a giant dick just now when I asked if she/he/they would rush over.. so deal with it ; ) pic.twitter.com/U4YOgdYuBj

— Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 9, 2023